В России разработали наземный дрон для борьбы с танками ТАСС: в России разработали наземный дрон «Ежик» для уничтожения бронетехники

Фото: Andreas Sjalin/TT/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков сообщил о разработке специалистами компании наземного дрона «Ежик». Его основной функцией станет уничтожение бронетехники противника, рассказал он в беседе с ТАСС.

Нами создан наземный дрон «Ежик», который способен нести на себе полезную нагрузку до 5 кг. Дальность его работы составляет до 5 км. Платформа способна сохранять подвижность, как бы ее ни переворачивали, — отметил Братеньков.

По его словам, аппарат создавался, исходя из условия, что он должен быть максимально дешевым в производстве. Братеньков добавил, что «Ежика» также можно использовать для уничтожения противника, укрывающегося в окопах. Туда он способен доставить мину, пояснил исполнительный директор бюро.

Также он рассказал, что колесный дрон является оптимальным решением с точки зрения стоимости процесса и живучести.

Ранее ТАСС сообщил, что представители Вооруженных сил РФ и добровольческие объединения вскоре получат опытные образцы дронов-камикадзе, которые сейчас находятся в завершающей стадии испытаний. По данным агентства, разработки компании «Энергоинновация» должны оказаться на передовой в зоне спецоперации в мае-июне.