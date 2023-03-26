«Вступай в команду победителей»: реклама ЧВК «Вагнер» появилась в Москве Реклама ЧВК «Вагнер» появилась в Москве

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

В Москве заметили рекламу ЧВК «Вагнер», которая транслируется на экране здания в районе Северное Измайлово, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Сообщение с призывом вступать в ряды добровольцев запечатлели на видео на Щелковском шоссе недалеко от стадиона «РЖД Арена» (бывший «Локомотив»).

Вступай в ряды победителей, — гласит надпись на экране с рекламой ЧВК «Вагнер», замеченная москвичами.

Ранее московские мебельщики из Крылатского начали делать сувенирные кувалды с символикой ЧВК «Вагнер» для домашнего декора. По словам менеджеров, кувалда с 70-килограммовым наконечником из железа отлично впишется в интерьер лофта. Продавцы утверждали, что такие товары поступили в продажу недавно, но уже пользуются большим спросом.

В середине марта реклама ЧВК «Вагнер» также появилась на порносайте Pornhub. Пресс-служба компании «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина распространила его комментарий, в котором он назвал размещение рекламы на такой площадке «очень хорошей идеей маркетологов». Вскоре реклама исчезла с ресурса.

В Москве ранее также заметили ролик МЧС о том, как собирать тревожный чемоданчик. Подробную инструкцию транслировали на экране около парка Горького.