Ролики про тревожный чемоданчик начали транслировать в Москве

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В центре Москвы начали транслировать ролики с инструкциями о том, как собрать тревожный чемоданчик, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы запечатлели на видео одно из таких сообщений, показанное на экране около парка Горького. Подчеркивается, что ролики официально размещены МЧС России.

Содержимое тревожного чемодана: аптечка первой помощи, фонарик ручной или налобный и запас батареек, охотничьи спички, сухой спирт, газовые зажигалки, сотовый телефон, радиоприемник и запас батареек, универсальный нож, ремонтный комплект (нитки, иголки), запас еды и воды (минимум на трое суток), одноразовая посуда, средства личной гигиены, смена нижнего белья и носков, — говорится в ролике на экране.

Также прохожие заметили на экранах сообщения о том, как сделать марлевую повязку и как действовать в случае химических и ядерных атак, сообщает канал.

В феврале ФОМ провел опрос, результаты которого показали, что тревожное настроение преобладает среди друзей, коллег и знакомых 53% россиян. При этом 41% респондентов признались, что ощущают спокойствие, а остальные 6% затруднились с ответом.

Ранее специалист по безопасности Михаил Макеев рассказал, что нужно делать в случае срабатывания сигнала тревоги. По словам эксперта, в первую очередь нужно включить телевизор или радио, чтобы узнать более подробную информацию о происходящем.