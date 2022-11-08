Россиянам рассказали, что делать в случае срабатывания сигнала тревоги Эксперт по безопасности Макеев: в случае тревоги следует включить телевизор или радио

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Первое, что следует сделать в случае срабатывания сигнала тревоги, — включить телевизор или радио, чтобы получить более точную информацию о происходящем, рассказал Lenta.ru специалист по безопасности Михаил Макеев. По его словам, сигналы всех видов тревоги звучат одинаково, поэтому прояснить ситуацию можно только с помощью средств телерадиовещания. Затем следует связаться с близкими и определить с ними дальнейший план действий.

Есть разные виды сигналов тревоги: о техногенной катастрофе, воздушной тревоге и так далее. Но проблема в том, что все они всегда звучат одинаково, более точная информация передается по другим средствам связи. <...> Так что самое первое, что необходимо сделать, если это произошло, — немедленно включить средства телерадиовещания, — предупредил Макеев.

Специалист добавил, что действия на случай тревоги должны быть продуманы. Эксперт уточнил, что дома должен быть собран «тревожный чемоданчик» с запасом воды, еды, теплых вещей, средств связи и необходимых документов. Он также предложил заранее определиться с точкой эвакуации, которая может потребоваться в случае ЧС.

В Санкт-Петербурге ранее прозвучала воздушная тревога. Власти уточнили, что это штатная проверка систем оповещения, в частности его технического состояния.