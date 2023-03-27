В Госдуме предложили поставить западные фильмы на службу СВО Депутат ГД Хамзаев: выплаты с западных фильмов следует направлять в фонд поддержки СВО

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Российские кинотеатры необходимо обязать направлять выплаты с западных фильмов в фонд поддержки участников спецоперации на Украине, а не правообладателям картин. Такое предложение выдвинул в беседе с РИА Новости член Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его мнению, подобная мера принесет двойную пользу — увеличит количество показываемых в кинотеатрах фильмов и при этом позволит государству «показать вектор», которому нужно следовать.

Западное кино ушло из России. Давным-давно пора было сделать: все выплаты, которые кинотеатры раньше направляли всевозможным западным правообладателям, направлять в фонд поддержки участников СВО. <...> В прямом смысле поддержим специальную военную операцию западными санкциями, — сказал Хамзаев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал «правильных пиратов» скачивать и распространять в Сети фильмы и сериалы, которые стали недоступны в России по решению правообладателей. По словам политика, такой урон приведет к банкротству кинокомпаний, не желающих работать в России.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смотрит фильмы, которые были скачаны с пиратских ресурсов. Пользоваться он этими площадками не умеет, поэтому ленты ему скачивают. Представитель Кремля согласился со словами Медведева о том, что теперь необходимый материал нужно искать на «пиратских сервисах».