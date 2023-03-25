Медведев призвал «пиратов» наносить максимальный урон Netflix Медведев счел правильным распространять пиратские копии недоступных в России фильмов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время общения с журналистами и пользователями «ВКонтакте» призвал «правильных пиратов» скачивать и распространять в Сети фильмы и сериалы, которые стали недоступны в России по решению правообладателей. По словам политика, которые приводит РИА Новости, такой урон приведет к банкротству кинокомпаний, не желающих работать в России.

Если они ушли от нас, всякие «нетфликсы» и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились! — сказал Медведев.

Политик добавил, что ранее, как юрист, отрицательно относился к пиратской деятельности. Теперь же он считает, что компании «что хотели, то и получили».

Ранее руководитель направления IT и разработки Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Александр Бирюков рассказал, что стриминговый сервис Netflix может вернуться на российский рынок. Эксперт уточнил, что пользователям будут доступны не все возможности.