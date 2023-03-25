Песков заявил, что смотрит пиратские фильмы с «торрентов» SHOT: Дмитрий Песков заявил, что смотрит фильмы, скачанные с пиратских ресурсов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смотрит фильмы, которые были скачаны с пиратских ресурсов. Пользоваться он этими площадками не умеет, поэтому ленты ему скачивают. Представитель Кремля согласился со словами зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что теперь необходимый материал нужно искать на «пиратских сервисах».

Песков считает, что фраза «пиратский контент» должна теперь восприниматься иначе, поскольку те, кого раньше «называли пиратами, а теперь бандитами», ввели незаконные с точки зрения международного права санкции в отношении России и «украли активы» страны.

Те, кто украл наши активы, кто ввел незаконные с точки зрения международного права санкции. Раньше их называли пиратами, а теперь бандитами. Соответственно, фраза «пиратский контент» должна под другим соусом у нас восприниматься, — считает спикер Кремля.

Ранее Медведев во время общения с журналистами и пользователями «ВКонтакте» призвал «правильных пиратов» скачивать и распространять в Сети фильмы и сериалы, которые стали недоступны в России по решению правообладателей. По словам политика, такой урон приведет к банкротству кинокомпаний, не желающих работать в России.