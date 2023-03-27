Стала известна частота работы «Ураганов» в Запорожской области РИА Новости: расчет РСЗО «Ураган» до восьми раз в день поражает цели в Запорожской области

Фото: МО РФ

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» ВС России поражает до восьми целей каждый день на основном участке ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, заявил командир расчета. По его словам, которые приводит РИА Новости, РСЗО чаще всего бьет по складам и командным пунктам ВСУ.

В основном поражаем командные пункты, склады с боеприпасами, вражеские колонны. Противник пытается делать вылазки, атаки. Мы успешно их отбиваем и держим все под контролем, — подчеркнул военный.

Он добавил, что выезжать на огневые позиции приходится семь-восемь раз за дежурство.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов. Наступление в регионе может начаться уже в ближайшие дни, отметил он, выразив уверенность, что на подконтрольной России части Запорожской области противника встретят во всеоружии.