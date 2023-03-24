Рогов рассказал, где ВСУ готовят прорыв в Запорожской области Рогов заявил о подготовке ВСУ прорыва у Орехова в Запорожской области

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов. Наступление в регионе может начаться уже в ближайшие дни, отметил он в беседе с РИА Новости.

Боевики ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехов на Запорожье. Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем, — предупредил чиновник.

По его мнению, на скорое наступление указывают темпы переброски и усиления группировки ВСУ. На подконтрольной России части Запорожской области противника встретят во всеоружии, уверен Рогов.

Ранее высокопоставленный чиновник НАТО сообщил, что украинские войска готовятся к наступлению на Луганскую и Запорожскую области с целью отрезать Крым от материковой части России. По его словам, сейчас оружие и живая сила приводятся в состояние боевой готовности. Он уточнил, что наступление может состояться весной или летом 2023 года и оно способно кардинально изменить ход боевых действий.