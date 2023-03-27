Полянский объяснил «бесчеловечное обращение с пленными» у ВСУ Полянский: на Украине националисты и наемники из США не соблюдают международное право

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Украинские националисты и наемники из США верят в собственное право безнаказанно нарушать международное право. Такое мнение высказал на своей странице в Twitter первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Таким образом он отреагировал на публикацию издание The New York Times о сомнительных участниках конфликта на Украине.

New York Times заявляет, что некоторые американские наемники верят, что им «не стоит беспокоиться насчет международных правил ведения войны на Украине». Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными, — написал Полянский.

Ранее издание NYT опубликовало материал, в котором говорилось о том, что на украинском фронте проявляют активность персоналии, которым «не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США», но которые имеют свободный доступ к американскому оружию.

Также в материале указано, что «солдаты удачи» вступают в конфликты друг с другом и ищут возможности поправить свое материальное состояние.

Некоторое время назад Полянский отметил, что Западу стало сложнее продвигать свои идеи относительно Украины в Генеральной Ассамблее ООН, так как в международной организации падает интерес к украинскому конфликту. По его мнению, многие развивающиеся страны осознали, что Запад и страны НАТО ведут с Москвой прокси-войну руками украинцев.