Полянский: в ООН падает интерес к конфликту на Украине

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западу стало сложнее продвигать свои идеи относительно Украины в Генеральной Ассамблее ООН, так как в международной организации падает интерес к украинскому конфликту, рассказал в интервью NEWS.ru первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский. По его мнению, многие развивающиеся страны осознали, что Запад и страны НАТО ведут с Москвой прокси-войну руками украинцев.

Украинская тема сейчас уже по-другому воспринимается на площадке ООН. Это видно и по Генеральной Ассамблее, где западникам стало сложнее проталкивать свои инициативы, а если им удается набрать какое-то количество голосов в поддержку, то все равно их документы сейчас — не той остроты, что были в начале СВО. Тогда многие развивающиеся страны оказались дезориентированы, не очень хорошо разбирались в истинных причинах украинского кризиса и в подоплеке наших действий, — сказал Полянский.

Он уточил, что сейчас ситуация изменилась и многие видят, что Запад, а также страны НАТО ведут руками украинцев прокси-войну с Россией, поэтому их сложнее уговорить на какие-либо антироссийские действия.

Полянский уточнил, что со многими коллегами из западных стран Россия поддерживает ровные отношения, но ряд представителей этих государств бойкотируют российские мероприятия, стараются не ассоциироваться с российскими инициативами.

Речь идет о 70-80 государствах — западный блок и его сателлиты. Они публично всячески показывают, что украинская тема тут все отравляет, и что они не могут нормально взаимодействовать с Россией из-за этого. Все остальные, а всего в ООН 193 члена, контактируют с нами совершенно нормально — обсуждают вопросы, не чураются наших мероприятий, приглашают нас на свои, и не рассматривают наши инициативы через призму кризиса, — сказал дипломат.

В интервью NEWS.ru Полянский также рассказал, что сроки создания комиссии СБ ООН по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» зависят от генсека организации, которому необходимо дать соответствующее поручение.