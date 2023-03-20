Названы сроки, когда ООН может создать комиссию по «Северным потокам» Полянский: комиссия СБ ООН по «Северным потокам» может быть создана до конца апреля

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Сроки создания комиссии СБ ООН по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» зависят от генсека организации, которому необходимо дать соответствующее поручение, сообщил в интервью NEWS.ru первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его мнению, поручение о создании комиссии можно ожидать в середине — конце апреля. Дипломат выразил уверенность, что генсек ООН посоветуется со всеми возможными специалистами и обезопасит работу этой комиссии.

В нашем проекте резолюции Совбеза ООН, предусматривающем создание такой комиссии, мы специально не стали навязывать никаких условий или параметров, мы поступили проще — сформулировали поручение генеральному секретарю ООН в течение определенного времени предоставить поручение и предложения по созданию такой комиссии. Следующим этапом станет утверждение предложений, — сообщил Полянский.

Зампостпреда отметил, что для создания комиссии также нужна резолюция СБ ООН. Российская сторона старается по максимуму учесть все пожелания партнеров, указал он.

Сроки появления поручения генсека ООН по созданию комиссии зависят от скорости принятия решений, но, думаю, что можно рассчитывать на середину — конец апреля, — заявил дипломат.

Ранее принять резолюцию СБ ООН о создании независимой комиссии по расследованию подрыва «Северных потоков» призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в исключительной экономической зоне Дании в 30 километрах от места взрыва был обнаружен предмет, который не является частью конструкции газопроводов, что еще раз подчеркивает необходимость в срочном принятии резолюции об учреждении комиссии СБ ООН.