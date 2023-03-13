Захарова призвала СБ ООН начать расследование подрыва «Северных потоков»

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова на официальной странице ведомства заявила, что Совет Безопасности ООН должен принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию подрыва «Северных потоков». Она пояснила, что это необходимо, так как в исключительной экономической зоне Дании в 30 км от места взрыва был обнаружен «предмет», который не является частью конструкции «Северного потока», но может представлять собой элемент взрывного устройства.

Обнаруженная в ходе упомянутого обследования «находка» еще раз подчеркивает острую необходимость срочного принятия Советом Безопасности резолюции об учреждении Генсекретарем ООН соответствующей комиссии с целью пролить свет на все обстоятельства диверсии с тем, чтобы подобное не повторялось в будущем, — сказала Захарова.

Она отметила, что российская делегация продолжит делегация продолжит работу над текстом резолюции по расследованию диверсии. Захарова добавила, что уже проведены четыре раунда переговоров с членами Совбеза, но компромисс по этому вопросу не был достигнут.

Ранее издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины либо и те и другие в составе одной группы. При этом в Вашингтоне не нашли никаких доказательств возможной причастности со стороны властей России или Украины.