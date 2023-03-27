Стало известно о привилегии депутатов, побывавших в зоне СВО «Ведомости»: не отчитываться о доходах смогут депутаты, командированные в зону СВО

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что его коллегам из законодательного органа России можно будет не отчитываться о доходах в 2023 году, если они побывали в зоне СВО. Информацию депутата, который с начала спецоперации руководит гуманитарной миссией «Единой России» в ЛНР, подтвердили еще двое его коллег, сообщают «Ведомости».

Депутаты Госдумы, которые были в командировках в зоне специальной военной операции, могут не сдавать декларации о доходах в этом году, — цитирует издание Водолацкого.

При этом депутаты указали «Ведомостям» на указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому освобождаются от предоставления сведений о доходах и расходах граждане, участвующие в боевых действиях или командированные в зону СВО.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о публикации информации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов в обезличенном виде, без указания персональных данных. В тексте закона, опубликованного на сайте правовой информации, сказано, что документ вступил в силу с 1 марта 2023 года.