Зеленский обсудил с силовиками внутренние и внешние угрозы

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером 27 марта провел специальное совещание с военными и представителями спецслужб для обсуждения внутренних и внешних угроз. При этом он не конкретизировал, какие именно вопросы обсуждались. Соответствующая информация опубликована в Тelegram-канале главы украинского государства.

Сегодня было совещание с военными — специальная военная встреча, особый круг участников. Провел также совещания по сектору безопасности, с разведкой. Оборона, усиление нашей защиты — причем как от внешней угрозы, так и внутренних угроз, — сказал Зеленский в видеообращении.

Также он заявил о необходимости «неизменной мобилизованности государства и общества» в условиях боевых действий. Он посетовал на недостаток такой мобилизованности у граждан государства, находящихся в тылу

Ранее сообщалось, что актер Голливуда, посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум прилетел на Украину в рамках гуманитарной помощи. По словам самого Блума, он навестил детей в одном из укрытий, расположенном в метрополитене, где родители оставляют своих детей по аналогии с детским садом. Актер подчеркнул, что это его первый визит на Украину с 2016 года.