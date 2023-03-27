Украинские диверсанты получили маскхалаты-«невидимки» Военный эксперт: диверсанты ВСУ в ЛНР получили маскхалаты, которые не видно в тепловизор

Фото: МО РФ

Задействованные в боях на территории ЛНР украинские спецподразделения получили маскировочные халаты, скрывающие их от тепловизоров. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселев. Данную информацию также подтвердил боец добровольческого подразделения «Сурикаты» с позывным Питон.

Наши источники сообщают, что ВСУ получили для специальных подразделений — подразделений СПН — десантно-штурмовых рот, групп ДРГ некие маскхалаты, которые не видно в тепловизор. Мы сейчас этим вопросом тщательно занимаемся, и если эта информация подтвердится, то мы ее обязательно озвучим. Возможно, даже и покажем на самом пленном, — рассказал Киселев.

В свою очередь Питон, участвующий в боях в районе Сватово и Кременной, сообщил, что на их участке украинские диверсанты проводили вылазки в подобном обмундировании. По словам бойца, подобные маскхалаты имеют изъян — их можно обнаружить с помощью приборов ночного видения, в результате чего «эти ночные атаки, разведки боем успешно отражались».

По информации из открытых источников, подобные маскировочные халаты экранируют тепло человеческого тела, в связи с чем одетых в них военнослужащих не видно в инфракрасном диапазоне.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали технологию «Щит», которая способна полностью скрывать тепловые объекты от беспилотных летательных аппаратов, оснащенных тепловизором. Технология представляет собой пленку, которой накрываются объекты на поверхности и на которой проецируется окружающая местность.

Также стало известно, что якутская компания разработала невидимый для тепловизора снайперский костюм. Российские военные смогут использовать его в зоне спецоперации.