В России создали технологию, делающую человека невидимкой ТАСС: в РФ создали линзу-обманку «Щит», способную маскировать тепловые объекты от дронов

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Специалисты российской компании «Армакс» разработали технологию «Щит», которая способна полностью скрывать тепловые объекты от беспилотных летательных аппаратов, оснащенных тепловизором. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор компании Михаил Закроев.

По его словам, технология представляет собой пленку, которой накрываются объекты на поверхности и на которой проецируется окружающая местность. По словам Закроева, это своего рода линза-обманка. Компания уже провела успешные испытания с использованием квадрокоптеров.

Наша технология позволяет «Щиту» скрывать под собой тепловые объекты от тепловизоров. <...> Дрон летит, видит землю, знает, где находится человек, летает вокруг, но не видит объекта. Человек выходит из-под «Щита» — дрон его обнаруживает, — рассказал глава компании.

Он добавил, что спрятанные под «Щитом» объекты не будут видны даже из космоса.

Теперь компания намерена направить в Министерство обороны РФ предложение о применении технологии для продолжения испытаний.

Ранее сообщалось, что в Новосибирском государственном техническом университете изобрели боеприпас для подствольного гранатомета АК-74, который способен выводить беспилотники из строя. Разработчики объяснили, что внутри гранаты будет находиться сеть, которая запутывает лопасти дрона, что приводит к падению БПЛА.

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