Российские снайперы получат «невидимые» костюмы для работы в зоне СВО РИА Новости: якутская компания разработала невидимый для тепловизора костюм снайпера

Фото: City News Moskva/Global Look Press

Якутская компания «Хоту Тент» разработала невидимый для тепловизора снайперский костюм. Российские военные смогут использовать его в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости рассказал руководитель военного направления компании Дуолан Андреев.

Мы его улучшаем. По счету произвели 15-й снайперский костюм. Последний из них показал лучший результат — с двух метров тепловизор его не видит, — рассказал он.

Андреев также добавил, что в настоящее время компания отправила в зону СВО порядка пяти тысяч экземпляров своей продукции — укрывные материалы, пальто-спальники, пологи.

Кроме того, Андреев рассказал о еще одной новинке — мобильной печи. Она использует дизельное топливо, за восемь часов расходуется около двух литров на средней мощности. По словам представителя компании, по этому вопросу к ним начали обращаться командиры подразделения из передовой зоны СВО, которые хотят заказать большие партии этих печей. В настоящее время вопрос прорабатывается с Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что специалисты российской компании «Армакс» разработали технологию «Щит», которая способна полностью скрывать тепловые объекты от беспилотных летательных аппаратов, оснащенных тепловизором. Технология представляет собой пленку, которой накрываются объекты на поверхности и на которой проецируется окружающая местность. Компания уже провела успешные испытания с использованием квадрокоптеров.