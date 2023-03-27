На корреспондента NEWS.ru напали во время протестов в Израиле

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Во время акций протеста в Израиле корреспондент NEWS.ru подвергся нападению активиста фанатской ультраправой группы «Ла Фамилья», чья колонна двигалась к Кнессету. Это сообщество известно агрессивными подростками в числе своих сторонников.

Один из них в первые же секунды съемки кинул в меня одну палку, а другой попытался ударить. Впрочем, когда я обратился к его более старшему товарищу с вопросом, правда ли, что они собираются нападать на сторонников демократии, он ответил: «Нет, мы просто пришли поддержать Нетаньяху и правую коалицию, которая у власти», — рассказывает корреспондент NEWS.ru.

Тем не менее ближе к Кнессету сторонников «Ла Фамилья» уже встречали полицейские в шлемах и бронированный автомобиль.

В Израиле вблизи здания парламента проходят массовые акции против правовой реформы, которую решило устроить в стране новое правительство. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил решение по судебной реформы до лета, но активисты все равно стягиваются к Кнессету, чтобы выразить недовольство новой политикой. На участие в демонстрации съезжались активисты из разных городов страны. Из-за протестов были отменены некоторые междугородние рейсы и приостановлена работа международного аэропорта Бен-Гурион.