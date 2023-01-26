Не просто дерево: ливанских «зеленых» обвинили в желании разрушить Израиль Ассоциация «Зеленые без границ» сажает деревья по всему Ливану, но не для защиты природы, а чтобы победить Израиль

Фото: Global Look Press

В кризисном Ливане, некогда «ближневосточной Швейцарии», все может быть не тем, чем кажется на первый взгляд. Так, обычная вечерняя прогулка молодых людей — это на самом деле ночной дозор с факелами. Имам мечети, идущий молиться на рассвете — вор, похищающий канализационные люки, пока все спят. А, по данным США и Израиля, простые садовники с лейками и цветочками — никакие не озеленители, а тайные агенты военизированной шиитской организации «Хезболла». Зачем «Хезболле», которая в несколько раз сильнее армии Ливана, понадобились свои защитники природы — в материале NEWS.ru.

Ночное озеленение

Внимание СМИ привлекли представители ливанской неправительственной организации «Зеленые без границ», которых подозревают в работе на «Хезболлу», хотя официально у них нет связей с шиитскими боевиками и они занимаются вполне безобидным делом — озеленением.

Наши задачи: защита и очистка лесных массивов, тушение природных пожаров, выращивание и высадка саженцев, озеленение пустырей и обочин дорог, — перечисляют «Зеленые без границ» направления работы на сайте.

Но в Израиле и США подозревают, что к списку надо бы добавить еще несколько пунктов и что на самом деле «Зеленые без границ» — это тайное подразделение «Хезболлы», чья задача — выполнять секретные поручения «шиитской армии Ливана».

Израильские спецслужбы отмечают, что «зеленые» почему-то любят сажать эвкалипты и устраивать «экологические чаепития» именно на границе еврейского государства.

Почему какие-то фермеры расхаживают в одежде, похожей на форму разведчиков или агентов службы безопасности? Почему они используют камеры, бинокли, электронные часы, — вопрошает израильский офицер пограничного пункта Офир Абрам. — Объясните же мне, почему они так любят работать именно по ночам, когда их не видно?

Фото: akhdarbelahodod.blogspot.com

Зачем они вырыли яму?!

Причем, на «зеленых» косо смотрят не только с израильской стороны границы, но и на родине. Особенно их не любят марониты (ливанские христиане, близкие к католицизму), живущие в деревнях рядом с границей. Так, жители деревни Рмайш на юге Ливана пытаются предупредить общественность о странном поведении озеленителей. Например, накануне Нового года христиане из деревни жаловались местным СМИ, что «зеленые» приходят без разрешения на частные земли. И ладно если бы занимались своим озеленением. Так нет, марониты говорят, что любители природы, наоборот, вредят ей.

Ассоциация «Зеленые без границ» вырубает наши деревья, строит какие-то дороги. Недавно они вообще разбили рядом с нашим селом лагерь, вырыли какую-то яму, похожую на бассейн. Зачем она нужна, мы так и не знаем, — рассказывает Элли Шуфани, «мухтар» (староста) деревни Рмейш.

Когда местные пошли выяснять, кто же это, их встретили люди в масках, с оружием и шиитскими нашивками.

Если не удалите фотографии и не уйдете, мы вас уничтожим, — угрожали деревенским люди в масках.

Лагерь исчез лишь после встречи между представителями «Хезболлы», местным священником и старостой деревни. Насчет ямы непонятного предназначения шииты сказали не беспокоиться, мол «делайте с ним, что хотите».

Фото: akhdarbelahodod.blogspot.com

Кто-то смотрит из кустов

Казалось бы, зачем «Хезболле», одной из самых влиятельных вооруженных организаций мира, прикрытие в виде природоохранников? Ведь шииты фактически контролируют весь юг Ливана. Стоит туда попасть, как контраст с другими городами бросается в глаза. Чем дальше на юг от Бейрута, тем чаще будут встречаться билборды с портретами шиитов вроде главы «Хезбаллы» Хасана Насраллы или верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Эксперты поясняют, что «зеленые» нужны Хезболле для работы лишь в одном участке на границе, а именно на «Голубой линии» — так называют границу между Израилем и Ливаном, на которой, согласно резолюции ООН 1701, проводить какие-либо работы может только армия Ливана. Это сделано чтобы избежать эскалации на границе и предотвратить новую войну между Ливаном и «Хезболлой», вроде той, что была в 2006 году. Причем как-то договориться с ливанской армией шииты не могут, так как на линии находятся и силы контингента ООН, следящие за порядком.

«Зеленые» могут спокойно работать под гражданским прикрытием, а на самом деле выполнять военные цели. Как пример, строить склады и дозорные вышки, говоря, что они не для наблюдения за Израилем, а для обнаружения пожаров. Или же специально высаживать деревья, чтобы они перекрывали обзор израильским пограничникам и камерам.

Основной прием «зеленых» — они почти всегда работают на частной территории, куда миротворцы ООН не имеют права входить. О том, что ООН совсем не представляет, что хранится в зданиях, возведенных озеленителями, несколько раз открыто говорил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Впрочем, «Зеленые без границ» не всегда отличаются такой скрытностью. Представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдраи еще летом делился фотографиями, на которых садовники следили за Израилем. Тогда четверо бородатых мужчин подъехали на старой машине вплотную к колючей проволоке на границе, вывесили флаг организации, достали бинокли с фотоаппаратами и начали снимать.

Фото: Социальные сети

И только дерево Гаркад ничего не скажет

При этом как «Хезболла», так и «Зеленые без границ» отрицают, что между ними есть связь.

Мы — экологическая ассоциация, которая работает для людей. Никакого отношения к политике не имеем, — говорит глава «Зеленых без границ» Зухер Нахли. — Все, что мы делаем вдоль границы, — это защита лесов. Все претензии к нам нелогичны и безосновательны.

Что интересно, эти слова Нахли произнес во время выступления в природном заповеднике имени шахида Хаджи Басама Табаджи — полевого командира «Хезболлы», убитого в Сирии в 2014 году.

На самом деле в том, что «зеленые» тайно помогают «Хезболле», нет ничего странного. Далеко не секрет, что у шиитской организации много дочерних организаций для самых разных целей. Ведь для шиитов Ливана «Хезболла» — не просто оплот сопротивления Израилю, а организация, которая научит, женит, вылечит, накормит и похоронит. У нее есть больницы, школы, ассоциации, аптеки. И когда нужно, каждое подразделение берет на себя военные функции. К примеру, «Организация миротворцев и разминирования» хранит на гражданских объектах оружие, «Исламская организация здравоохранения» работает как скорая помощь для раненых бойцов, а «зеленые» загораживают деревьями камеры пограничников, согласно данным израильского исследовательского центра Alma.

При этом, если верить исламским источникам, израильские садовники с той стороны границы тоже не дремлют, а за невинным выращиванием помидоров и огурцов на самом деле тоже стоят военные задачи.

Между тем в предании от пророка Мухаммеда о финальном сражении между мусульманами и евреями сказано, что немаловажную роль в этой битве сыграют кусты, деревья и даже камни.

Последний час не наступит, пока мусульмане не сразятся с иудеями и не победят их, — говорил посланник Аллаха. — Евреи будут прятаться за камнями и деревьями, а те будут говорить: о мусульманин, о раб Аллаха, за мной прячется иудей, приди и порази его. Лишь дерево Гаркад ничего не скажет, потому что это растение иудеев.

Считается, что таинственное дерево Гаркад — это дереза из семейства пасленовых. Как бы то ни было, мусульмане верят, что весь Израиль сейчас засажен Гаркадом, на всякий случай.