Фонарщики против разбойников: как ливанцы взялись за освещение своих улиц ООН объявила о небывалом всплеске преступности в Ливане. NEWS.ru узнал, как жители страны борются с хаосом

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В Ливане, где последние несколько лет уровень преступности растет гигантскими темпами, ситуация обострилась еще больше, говорят данные независимой исследовательской группы Information International из Бейрута. Экономический кризис, который в отчете ООН этого года назван одним из худших в стране со второй половины XIX века, привел к тому, что в некогда процветающей ливанской столице в промышленных масштабах крадут электропровода, машины, торговые автоматы и даже канализационные люки. NEWS.ru выяснял, как простые ливанцы своими силами пытаются противостоять подступающему хаосу.

Рыдающие воришки, безрадостные граждане

Как отмечают эксперты ООН, с 2019 по 2021 год количество краж в Ливане выросло на 265%, а убийств — на 101%. В этом году — на 130% и 18% соответственно. Причины этих скачков уровня преступности лежат на поверхности: почти полное обесценивание национальной валюты, гиперинфляция, блокировка банковских счетов населения, отмена государственных субсидий на топливо и лекарства и, конечно, повальная безработица. Согласно последним данным международных организаций, в Ливане более 80% населения живет за чертой бедности. Даже молодые люди с высшим образованием, чтобы хоть как-то заработать, либо сидят за прилавками небольших торговых магазинчиков-«дуканов», либо публикуют в социальных сетях посты о продаже электронных сигарет или о выгодных телефонных тарифах.

В 2020 году, когда Ливан все глубже погружался в затяжной кризис, страна столкнулась с необычным явлением «извиняющихся разбойников». От безысходности новоявленные воры, не имевшие за спиной криминального прошлого, заматывали лицо тканью, брали кухонные ножи и отправлялись бродить по одиноким ночным улочкам. Увидев потенциальную жертву, они угрожающе требовали дать им денег или отвести в продуктовый магазин и купить еды. Правда, получив желаемое, многие начинали плакать, извиняться, делиться с жертвой историей своей жизни и даже возвращать деньги.

В 2022 году таких чистосердечных ливанских преступников уже не встретишь. Кроме банальных воришек появились организованные группировки, которые убивают не столько ради еды, сколько ради удовольствия или на заказ. Истории об убийствах, пытках, похищениях в ливанских газетах уже никого не удивляют. Так, в марте женщину и троих ее дочек похитила некая группировка, которая изнасиловала несчастных, а затем отвезла их в одну из местных пещер и замуровала живьем. Еще несколько лет назад эта история поразила бы всех ливанцев, став предметом обсуждения среди политиков и простых граждан, в мечетях и церквях. Сейчас это лишь одна из многих «жутких и мутных» историй, о которых рассказывают повсеместно.

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Согласно докладу американского Института Гэллапа, Ливан занимает второе место в мире после Афганистана по тому, как редко его жители испытывают радость. Также ливанцы лидируют по частоте негативных эмоций вроде гнева и злости. Неудивительно, что при таких показателях в стране растет не только преступность, но и случаи бытового насилия. В арабских СМИ можно все чаще встретить громкие трагичные истории. В сентябре широкий резонанс вызвала новость о том, как отец повздорил с сыном из-за того, что тот не хотел идти служить в ливанскую армию. Под утро отец взял ружье, застрелил спящего сына в шею, а затем покончил с собой.

Ливанские благотворительные организации ABAAD и KAFA также отмечают и рост гендерного насилия. Вообще-то он начался еще после введения антиковидных ограничений. Но когда к локдаунам добавились экономические проблемы, показатели домашнего насилия стали еще чаще. Так, в конце этого лета 21-летняя Ханаа аль-Хидр, молодая мать двоих детей, находясь на пятом месяце беременности, повздорила со своим мужем. Он настаивал, что в нынешней экономической ситуации растить еще одного ребенка будет непросто. Аль-Хидр отказалась делать аборт, после чего муж избил ее, облил керосином и поджег. Женщина и ее нерожденный ребенок не выжили. Учитывая, что Ливан — крохотное государство, неудивительно, что такая концентрация насилия в бывшей «ближневосточной Швейцарии» вызывает у многих ужас.

Не тушите свет!

Если бороться с домашним и семейным насилием простым ливанцам крайне сложно, то уличным грабежам они пытаются дать отпор. Правда, не с помощью полиции, а своими гражданскими силами. Например, через возвращение источников освещения на темные улицы.

Дело в том, что еще до кризиса в Ливане не была налажена система подачи электричества. Государство «давало свет» всего на несколько часов в день. Тем, кому этого не хватало, покупали частную электроэнергию у владельцев электрогенераторов. Правда, после полного обесценивания местной валюты почти никто не может позволить себе частное электричество.

Обеспечивать бесперебойную работу электростанций не в силах и само правительство. В конце августа ливанские официальные лица заявили, что скоро электроэнергии не будет хватать даже на аэропорт, президентский дворец, центральную тюрьму и другие важные объекты. Ранее власти полагались на помощь Всемирного банка, но тот потребовал от ливанских властей создать регулирующий орган, который мог бы контролировать финансовые расходы. Ливанское правительство отказалось и теперь время от времени довольствуется подачками от Ирана, Алжира и даже таких совсем уж небогатых стран, как Иордания и Ирак.

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Не удивительно, что города Ливана погрузились во тьму. Если пролетать в сумерках на самолете над некогда шумной ливанской столицей, то может показаться, что внизу простирается заброшенный город-призрак. Вообще, государство порой дает электричество на час или два, но во многих регионах ждать этой манны небесной приходится по две-три недели.

Именно поэтому ходить по улицам в Ливане по вечерам особенно небезопасно — вокруг кромешная темнота и сомнительные личности. По мнению аналитиков, на насилие ливанцев толкает не столько тяжелое жизненное бремя, сколько ощущение безнаказанности и уверенность в том, что судебная система не поймает преступника. Мол, повсеместная темнота скроет все.

Чтобы противостоять беспросветной тьме, в Ливане началась кампания «Освети свой путь». Владельцы частных электрогенераторов и их соседи кооперируются, чтобы совместными усилиями освещать свои улицы.

Каждый участвовал по-своему. Одна женщина повесила светильник на своем балконе, парикмахер установил лампочку перед салоном, а мы поставили лампы на электрические столбы и подключили их к генератору, — рассказывает идейный вдохновитель акции Надим Бейдун.

Единичные, освещенные по ночам улицы стали точками притяжения для местных жителей, которые радуются тому, что жизнь перестала замирать с наступлением темноты. После появления каждого нового освещенного столба соседи благодарят друг друга за то, что улицы стали безопаснее. Иные, правда, недовольны, что освещение не дошло до их районов.

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

В стране уже возникали похожие инициативы вроде кампании Rebirth Beirut («Возрождение Бейрута») в столице. Редкие счастливчики, у которых хватало денег на оплату услуг частной электроэнергии, получали скидки за то, что делились своим электричеством для уличного освещения. Также в рамках этой программы организаторы установили солнечные батареи поверх светофоров. Деньги на все мероприятия собирали у частных лиц либо благотворительных организаций.

В Американском университете Бейрута эти ноу-хау высоко оценили. При этом на факультете урбанистики отметили, что такие начинания не смогут особо на что-то повлиять и просуществуют совсем недолго. Впрочем, «стражи уличного света» настроены решительно и заявляют, что продолжат возвращать в города Ливана достойную жизнь, чего бы им это ни стоило.