С дубинкой и факелом: в Ливане христиане создали народные дружины Из-за экономического кризиса и разгула преступности в ливанских городах жители формируют патрули, чтобы спокойно отпраздновать Рождество и Новый год

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Ливан, который еще совсем недавно называли ближневосточной Швейцарией, опускается все глубже во тьму, которая нависает даже над светлым праздником Рождества, который в этой стране, где треть составляют христиане, празднуют очень многие. Плюс в Ливане наблюдается стремительный рост преступности. Но группа молодых людей из Бейрута решила дать тьме отпор. Столичные «ангелы-хранители» по ночам берут в руки факелы и идут патрулировать улицы среди опустевших небоскребов. Как живет Ливан в преддверии нового, 2023 года, который, как верят многие, должен принести облегчение стране, — в материале NEWS.ru.

Орден бейрутского пламени

В арабских и мировых СМИ ливанский кризис очень часто преподносят как историю о том, как злые богачи обворовали несчастных бедняков. Доля правды в этом есть, но может создаться ложное впечатление, что от галопирующей инфляции, нехватки электричества и роста преступности страдают только бедняки, а элитных районов столицы кризис не коснулся.

Фото: David Weyand/imageBROKER.com/Global Look PRess Ашрафия

Но возьмем, к примеру, благополучный район Ашрафия на востоке Бейрута, где проживают ливанские христиане. Христианские районы вообще всегда считались немного привилегированными — там чисто, ухоженно и богато.

Ашрафия была одним из главных деловых и культурных центров арабского мира в «додубайскую» эпоху Ближнего Востока. С эксклюзивными клубами, небоскребами и обеспеченными туристами. Но сейчас, в преддверии праздников, главной достопримечательностью района стали ночные дружинники с факелами. Дело в том, что за последние годы в этом элитном районе, как и во всем Ливане, сильно выросла преступность. Блокировка банковских счетов населения, кризис судебной системы, отсутствие света по ночам и нехватка полицейских создают условия, которые мотивируют некоторых ливанцев идти в Ашрафию «заставить богатеньких поделиться».

Хоть многие жители Ашрафии давно уехали в горячо любимые Италию и Францию, осталось немало тех, кто хочет защитить район и дать отпор бандитам и ворам. Инициативу по защите любимого района запустила неправительственная организация Achrafieh2020 — ее создали еще в 2013 году, чтобы облагораживать район, но времена меняются, и теперь она стала чуть ли не военизированным формированием.

Дозор состоит из 120 человек. Это простые молодые парни из Ашрафии. С 18:00 до 06:00 они перевоплощаются в ангелов-хранителей для местных жителей, — говорит глава Achrafieh2020 Акрам Нехме.

Патрули работают по следующей схеме: «ангелы» разбиваются на группы по 6–8 человек, делят между собой дубинки и факелы, а затем выходят на поиски преступников. Оружия у дружинников нет, поэтому в случае чего-то серьезного они стараются связываться с полицией.

Гражданская война районов

Изначально инициативу планировали запустить только на период рождественских праздников, чтобы жители Ашрафии могли сохранить праздничное настроение без страха, что их вот-вот кто-то ограбит. Но идея настолько понравилась местным жителям, что ее решили продлить до тех пор, пока полиция не сможет сама обеспечивать безопасность района.

В полиции инициативе тоже очень рады и жалуются, что им не хватает свободных рук, так как из-за задержек в зарплате все поувольнялись.

Как женщина, которой часто приходится возвращаться домой, когда темно, могу сказать, что чувствую себя гораздо безопаснее с патрулями. Надеюсь, такие инициативы появятся по всему городу, — говорит 28-летняя жительница Ашрафии Кэрролл Бадур.

Фото: shutterstock Полиция Бейрута

Правда, всеобщую радость и ликование разделяют далеко не все. В отличие от Кэррол многих только пугает тот факт, что таких патрулей может стать больше. У людей постарше еще живы воспоминания о гражданской войне 1975–1990-х годов. Тогда Ашрафия была оплотом христианских фалангистов, своеобразным автономным кантоном, по которому точно так же ходили дружинники и ополченцы. Несложно представить, что может произойти, если соседние суннитские и шиитские районы тоже захотят иметь свои дружины.

Эту опасность сразу приметил мэр Бейрута Джамаль Итани. Он выразил обеспокоенность тем, что в перспективе у каждого района появятся неподконтрольные государству формирования, которые будут наводить порядок по своим правилам.

Мы что, вернулись во времена ополченцев? Эта страна распадается и разваливается, и такие ополчения только способствуют упадку страны, — заявила член парламента Паула Якубан.

Кому праздник, кому «Хезболла»

Причем опасения ливанских политиков, что патрули могут стать причиной межконфессиональных стычек или даже гражданской войны, во многом резонны.

В Ливане так принято, что при любой проблеме одна конфессия (как правило, вокруг нее формируются политические партии) начинает настраивать своих последователей против остальных. Несложно догадаться, что за последние несколько лет кризиса терпимость ливанцев друг к другу упала до рекордного минимума.

Из-за всеобщего бессилия и усталости создается впечатление, что ливанцы только и ждут повода накинуться друг на друга. Поводом может стать что угодно, в том числе победа арабской команды на чемпионате мира по футболу. Так, на прошлой неделе, 13 декабря, после неожиданной победы сборной Марокко над командой Португалии на одну из площадей в Ашрафии заехала группа из 50 байкеров. Размахивая флагами Марокко, Палестины и Сирии (во время ЧМ-2022 арабы вдруг вспомнили о единстве), мотоциклисты праздновали победу арабов над легендарным футболистом Криштиану Роналду.

Фото: Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press Рождественские украшения в центре Бейрута

Но местные рафинированные христиане, которые гуляли по рождественской ярмарке, приезд гостей не оценили (возможно, среди них были будущие дружинники).

Услышав улюлюканье и крики «Аллах акбар», жители богемной Ашрафии быстро решили, что к ним приехали незваные «дикари-исламисты» из военизированных шиитских организаций «Хезболла» и «Амаль».

Совсем скоро между собравшимися христианами и болельщиками-мусульманами начались столкновения. В стороне не остались и проезжающие мимо граждане, которые выходили из машин и присоединялись к драке за свою конфессию. Подавить столкновения удалось лишь после вмешательства армии.

Ашрафия, как и любой другой район столицы, открыта для тех, кто хочет посетить ее. Не ждите, что жители района будут принимать провокаторов с распростертыми объятиями, — заявил Мишель Фараон, ливанский политик из Ашрафии и бывший министр туризма.

Интересно, что до начала кризиса Рождество и Новый год в Ливане были праздниками, которые сближали все конфессии. В этот период сунниты, шииты и марониты любили показать образцовые межконфессиональные отношения всему миру. Теперь же общины стараются, наоборот, как можно сильнее отдалиться друг от друга, у каждого свой праздник.