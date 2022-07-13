Беспилотная птица от аятоллы: Как Иран создавал свои БПЛА Иран — не только очаг древней цивилизации, но и колыбель современных беспилотных летательных аппаратов

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Секретная подземная база беспилотников в Иране

В Иране беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) часто дают названия из мусульманских легенд. Например, дрон "Абабиль" назван в честь стаи птиц, которые не дали эфиопскому военачальнику Абрахи разрушить священный камень Каабу. Что особенного в иранских дронах и как Исламская республика их создавала, находясь под санкциями, ограничивающим доступ к технологиям и материалам — в статье NEWS.ru.

Нам санкции дали крылья

В том, что Иран стал одним из первых, кто взял на вооружение дроны, нет ничего удивительного. Шииты по сравнению с суннитами в целом всегда относились к инновациям позитивно и спешили применить их у себя. Так, например, Иран одним из первых среди мусульманских стран развил у себя радио и телевещание, пока его соседи издавали одну фетву за другой о несовместимости новых технологий с исламом.

Иранские дроны попали в поле внимания военных аналитиков после войны в Сирии, но на деле тамошняя программа беспилотных летательных аппаратов имеет давнюю историю и является одной из старейших в мире. После исламской революции (1979), когда иранцы взяли в заложники сотрудников американского посольства в Тегеране, стало ясно, что Иран больше не мог рассчитывать на получение вооружений от США. А разрушительная ирано-иракская война (1980–1988), в которой ни одна из сторон практически ничего не добилась, окончательно подтолкнула иранцев к пересмотру как оборонного сектора, так и своего места в мире.

После «навязанной войны» (так ее называют в Иране), в которой Ирак поддерживал почти весь мир, начиная с Китая и Саудовской Аравии и заканчивая США с Советским Союзом, у иранцев закрепилась идея о том, что мир несправедлив и что рассчитывать в нем можно только на себя. События 1980–1988 годов дали старт перезапуску иранской военной промышленности, основанной на почти полном самообеспечении. Под реформу подпали прежде всего военно-морской флот, ракетное направление и авиация.

Фото: Hindany/ASSOCIATED PRESS/TASS Ирано-иракская война (1980–1988)

Из-за тяжелых санкций Иран еще тогда понял, что он не сможет тягаться с многомиллиардными военными проектами стран Запада или даже со своими арабскими соседями, многие из которых к тому моменту к тому же объединили свои возможности, основав союзы вроде ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государства Персидского залива). Поэтому вместо дорогостоящей импортной военной техники Иран сделал упор на бюджетные, но зато свои разработки. А вместо больших линкоров иранские ученые разработали скоростные военные катера, которые хоть и достаточно примитивны, но все равно вынуждают конгресс запрашивать у ВМС США исследования о тактике этих «морских кузнечиков». В это же время иранцы решили, что главной ударной силой, а заодно и заменой военных самолетов должны стать дроны.

Иран уже 40 с лишним лет находится под санкциями Запада. В таких условиях очень сложно поддерживать боевую пилотируемую авиацию, поэтому иранцы проявляют чудеса изобретательности. <...> Покупать себе современную пилотируемую авиацию, а главное, ее обслуживать они не могут. Поэтому в конце 1980-х было принято решение сделать ставку на ракетное оружие и на БПЛА. Так как они методично били в эту точку на протяжении 30 лет, у них сейчас очень хорошие ракеты и очень хорошие дроны, — рассказал NEWS.ru военный обозреватель и эксперт по дронам Руслан Пухов.

Птицы из легенд

Производством дронов в Иране в основном занимается Иранская организация авиационной промышленности и государственная аэрокосмическая компания «Кудс». Оба этих предприятия тесно связаны с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) — элитным иранским формированием, который отличается секретностью и не особо любит делиться деталями своей деятельности. Тем не менее известно, что полностью исключить зависимость от поставок из-за рубежа иранские специалисты не смогли. Из-за санкций необходимое оборудование они получают не совсем напрямую, а через подставные компании или лиц с двойным гражданством. В 2014 году немецкие власти арестовали 63-летнего Али Ризу с ирано-немецким гражданством, который в общей сложности сумел перепродать Ирану техническое оборудование на сумму в $584 тыс., и это далеко не единственный случай.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Главнокомандующий иранской армией генерал-майор Абдулрахим Мусави и начальник штаба вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Багери посещают подземную базу дронов в неизвестном месте в Иране

Несмотря на сложности, иранцам удалось разработать достаточно серьезный арсенал беспилотных летательных машин. Первым прототипом стал дрон «Абабиль», названный в честь стаи птиц, которые, согласно Корану, обрушили груду жженой глины на войска эфиопского военачальника Абрахи, пытавшегося уничтожить главную исламскую святыню Каабу. В первоначальной версии этот дрон поражал цели только на расстоянии 10 км, поэтому его запускали со скоростных катеров, о которых шла речь выше. Иранские специалисты считали, что небольшие катера будет сложно заметить радарам противника и они смогут беспрепятственно подплывать к целям, чтобы «обрушивать на них воинства птиц». В марте 2022 года Иран представил обновленную версию устройства — «Абабиль-5», который имеет дальность 480 км и может одновременно нести до шести бомб и ракет.

На заре становления иранской промышленности был разработан «Мохаджер» — дрон для наблюдения, название которого также отсылает к исламу и связано с мохаджирами — мусульманами, которые во времена Мухаммада переселились из Мекки в Медину вместе с пророком. Сейчас выпускаются новые модификации «Мохаджера», они могут подниматься на высоту в 5,4 км и летать по 12 часов, а также способны не только наблюдать, но и атаковать. Еще в 2014 году Иран заявлял, что «Мохаджеры» могут сбивать вертолеты, истребители и крылатые ракеты. Иранцы настолько гордятся этим дроном, что в 1990 году сняли фильм «Мохаджер», в котором рассказали об истории создания БПЛА в Исламской Республике.

«Мохаджер» — одна из самых известных иранских моделей дронов, но кроме нее есть и много других, построенных в том числе на основе западных наработок. В 2011 году над Ираном потерпел крушение американский беспилотник-невидимка RQ-170. Считается, что иранцы сумели его кое-как восстановить, а затем разработали несколько собственных «невидимок», в том числе «Шахид-191» («шахид» означает «герой»). Эти невидимые дроны все же несколько раз были сбиты, например в той же Сирии, но тем не менее командующий ВВС Израиля Томер Бар отмечал, что они достаточно продвинуты и близки к западным образцам.

Всего иранский авиапарк дронов на данный момент насчитывает примерно 16 моделей с разными модификациями.

Неважно откуда, лишь бы летали

Долгое время мало кто рисковал напрямую закупать у Ирана беспилотники, так как это было чревато санкциями со стороны США и их союзников. Иранскими БПЛА активно пользовались разве что КСИР, проираинские формирования в Сирии, ливанская шиитская организация «Хезболла» и боевики из йеменской группировки «Ансар Аллах» (хуситы). Последние, к слову, крайне эффективно пользуются иранскими разработками против Саудовской Аравии. В 2019 году хуситы ударили с помощью беспилотников по одному из крупнейших в мире заводов первичной переработки нефти, принадлежащему компании Saudi Aramco. Хотя саудовцам и удалось быстро починить разрушения, добыча нефти сократилось вдвое, а рынок зафиксировал максимальное с 1991 года падение цены на сорт Brent. На данный момент иранские БПЛА открыто закупают Эфиопия и Венесуэла, а вскоре, не исключено, к этому списку может присоединиться и Россия.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Секретная подземная база беспилотников в Иране

Иранские дроны лучше российских. В отличие от России, в Иране БПЛА производятся серийно, и есть очень много разных типов аппаратов. К тому же они опробованы в боях в Йемене и Сирии, — рассказал в беседе с NEWS.ru военный аналитик Руслан Пухов.

Эксперт также напомнил, что иранские дроны — эффективное оружие. Иранцы не могут похвастаться канадскими компонентами, которые есть в известном турецком БПЛА «Байрактар», но тем не менее они, если и отстают, то не сильно.