Спокойное море: благодаря «Хезболле» Израиль и Ливан не начали новую войну Бейрут и еврейское государство спустя десять лет наконец договорились о демаркации морских границ и теперь ждут прибылей от газовых месторождений

Фото: Xing Guangli/Xinhua/globallookpress.com

В восточной части Средиземного моря, где на шельфе находятся газоносные пласты, Израиль и Ливан договорились, как поделить запасы. Таким образом, одной потенциально горячей точкой на карте Ближнего Востока стало меньше. Спустя более десяти лет переговоров между Ливаном и Израилем по демаркации морских границ страны наконец достигли соглашения. Правда, чтобы его ратифицировать, правительства обоих государств должны еще раз детально изучить пункты договора и дать окончательное согласие. Тем не менее катарский телеканал Al-Araby, ссылаясь на свои источники, сообщает, что документ могут подписать уже 20 октября.

Наконец нашли компромисс

Фото: רן ארדה/CC BY-SA 3.0 /creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons Газовое месторождение в израильском секторе на востоке Средиземного моря

Страны не могли договориться о разделении границ с 2010 года. Переговоры накалились в последнюю неделю, когда Израиль, США и Ливан обсуждали варианты, как должны выглядеть новые демаркационные линии. Участников в первую очередь волновали не столько сами морские границы, сколько отдельные участки дна Средиземного моря, где находятся газовые месторождения Кариша и Кана. Так, еще на прошлой неделе премьер-министр Израиля Яир Лапид в ответ на ливанские замечания о демаркации сказал, что «никоим образом не пойдет на компромисс, даже если это означает, что в ближайшее время соглашения не будет».

Фото: Israeli Prime Minister/Keystone Press Agency/globallookpress.com Премьер-министр Израиля Яир Лапид

Но противоречия все же удалось разрешить. Лапид за прошедшие дни изменил свое мнение о соглашении и заявил, что оно только укрепит безопасность Израиля, привлечет миллиарды в экономику и наконец снизит напряженность на северной границе. Для Ливана этот договор и вовсе может оказаться судьбоносным, поскольку страна находится на грани коллапса из-за тяжелого экономического кризиса. Президент Ливана Мишель Аун прямо признался, что с нетерпением ждет подписания соглашения и хочет, чтобы это произошло как можно скорее.

Обе стороны пытались решить вопрос о демаркации еще с 2010 года, но получалось это плохо. Переговоры осложнялись и тем, что Ливан и Израиль де-юре все еще находятся в состоянии войны после конфликта 2006 года и между ними нет дипотношений, а на границе до сих пор стоят подразделения и бронетранспортеры миротворцев ООН.



Фото: Norbert Fellechner/globallookpress.com Корвет Ludwigshafen am Rhein в восточном Средиземноморье

С 2010 года переговоры несколько раз возобновлялись, но каждый раз стороны заходили в тупик. В этом году США снова занялись этим вопросом и выступили со своим вариантом разрешения конфликта. Согласно новому предложению, Израиль получал право добывать газ на месторождении Кариша, а Ливан — на соседнем месторождении Кана, выплачивая Израилю определенную сумму. Ливанские политики поначалу от такого варианта отказались, но спустя несколько раундов обсуждений стороны все же достигли компромисса.

В Ливане надеются, что новая сделка позволит стране выйти из экономического кризиса. Ситуация в ливанской экономике настолько плачевная, что даже политики приходят в офисы банков в сопровождении людей с оружием, требуя вернуть им замороженные деньги. NEWS.ru связался с экспертом из Ливана Валидом аль-Билялом, чтобы узнать, как его соотечественники отреагировали на соглашение.

Мы все очень надеемся, что это улучшит ситуацию. Проблема в том, что у ливанского правительства нет ресурсов разрабатывать свои месторождения, поэтому сейчас ведутся переговоры с французской нефтегазовой компанией Total, которая будет ими заниматься. Более того, на наших месторождениях еще ничего не готово, поэтому неизвестно, сколько нам придется ждать, чтобы экономическое положение улучшилось. Это может случится через год, три или может даже пять лет, и то, если все не разворуют политики, — считает аль-Билял.

В самом Израиле сделку восприняли прохладно. Так, лидер оппозиции и нынешний министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что выйдет из этого соглашения, если победит на парламентских выборах в следующем месяце. Он добавил, что соглашение — не что иное, как капитуляция перед ливанской военизированной партией «Хезболла».

Впрочем, американские аналитики считают, что Нетаньяху не сможет полностью аннулировать сделку. Ведь одна из причин, почему после такого долгого периода ее все же удалось заключить, кроется в том, что Израиль сможет поставлять газ Европейскому союзу, снизив зависимость последнего от России. К тому же сделка позволила хотя бы на время уменьшить накал между еврейским государством и шиитской проиранской «Хезболлой», которые в последнее время, казалось, вот-вот снова нападут друг на друга. Более того, для Израиля, который за последнее десятилетие уже разработал несколько газовых месторождений, соглашение укрепляет его позиции как энергетической державы региона.

Конструктивная «Хезболла»

Фото: Marwan Naamani/dpa/globallookpress.com Сторонник партии держит флаг «Хезболлы» на фоне ливанской армии

Что касается «Хезболлы», то традиционно считалось, что почти любое важное решение ливанского правительства не может вступить в силу без согласия ливанской шиитской «партии Аллаха». Учитывая откровенную нелюбовь «Хезболлы» к израильскому правительству, удивительно, что сделка по делимитации вообще состоялась. Дело в том, что «Хезболла» — не совсем обычная партия, а военизированное и очень боеспособное формирование, у которого есть свои спецслужбы, армия, ракеты и средства ПВО. Особый авторитет в Ливане она получила после так называемой июльской войны 2006 года с Израилем. Тогда вместо ливанской армии на защиту страны встала «Хезболла», которая, как считают сами члены «Хезболлы», сумела отбить израильскую агрессию более успешно, чем это сделали бы власти.

Однако в последние годы, особенно с началом ливанского кризиса, популярность «Хезболлы» среди ливанцев начала постепенно падать. Пока люди страдали от галопирующей инфляции, отсутствия воды и электричества, глава «Хезболлы» Хасан Насралла сообщал о заговорах, международных планах по уничтожению Ливана и, конечно, об израильских шпионах. По мнению многих ливанцев, «Хезболла» не только не помогает стране хоть как-то выйти из экономического кризиса, но и мешает, в том числе препятствуя газовому соглашению. За последние месяцы, во время которых активно велись переговоры по демаркации, Насралла раз за разом пытался перетянуть внимание на себя, не чураясь и угроз применить силу. После каждого, порой даже незначительного противоречия в переговорах Насралла тут же спешил напомнить о себе, мол, вот Израиль все такой же плохой, каким всегда был, и защитить от него может только «Хезболла».

Летом громкие заявления партии чуть в очередной раз не поставили Ливан c Израилем на грань войны. Угрожая, Насралла говорил, что не будет сидеть сложа руки, пока Израиль «обводит ливанский народ вокруг пальца». 3 июля он даже запустил дроны на спорные территории, а в августе и вовсе выступил с ультиматумом, что дает Израилю срок до середины сентября, чтобы решить все вопросы. Иначе он сам «мотивирует» израильскую сторону быстро согласиться с предложениями Ливана. В частности, шейх заявил, что готов нанести прямые ракетные удары по всем израильским газовым платформам одновременно. Об этом отдельно были проинформированы и все иностранные компании, которые работают на месторождениях. В конце концов израильтяне ответили, что если хоть что-то из шиитских угроз осуществится, то дорого заплатит не только «Хезболла», но и весь Ливан, который они пообещали уничтожить.

Фото: Marwan Naamani/dpa/globallookpress.com Сайед Хасан Насралла, генсек «Хезбаллы», обращается к народу

Правда, несмотря на все эти угрозы, как бы это парадоксально ни звучало, в самом Израиле к Насралле относятся скорее положительно. Там, конечно, принимают в расчет его агрессивные речи, но понимают, что он делает это для пиара. Его считают достаточно прагматичным, чтобы не допустить реальной эскалации. То, что Насралла препятствовал газовому соглашению, Израиль объясняет тем, что он просто не умеет вести себя за столом переговоров и мирно обсуждать вопросы. Ведь, если верить израильской позиции, «Хезболлу» создал Иран как стратегическую угрозу для евреев, а не чтобы обсуждать газовые месторождения.

Как бы то ни было, определенный вклад Насраллы в соглашение о демаркации все же есть. Будь на его месте более агрессивно настроенный лидер, Ливан мог бы выдвинуть гораздо более широкие требования, на которые Израиль бы никогда не согласился.

Если и есть лидер, за чье здоровье и долголетие мы должны молиться по три раза в день, так это Хасан Насралла. Он расчетлив, заслуживает доверия, играет по правилам и придерживается своих обещаний, — сказал агентству Al-Monitor высокопоставленный источник из израильской разведки.

Правда, такое мнение разделяют не все представители израильских спецслужб. После угроз со стороны ливанского политика высокопоставленный военный из Израиля назвал Насраллу трагической фигурой, которая почти сошла с ума на почве того, что потеряла основных доверенных лиц в результате терактов. Из-за этого Насралла якобы постоянно опасается за свою жизнь, живет в бункере, не видит солнечного света, а заодно «набрал лишний вес». Впрочем, даже в этой критической оценке нашлось место доброму пожеланию и признанию роли Насраллы в региональной безопасности.

Мы надеемся, что он вернется к своему прежнему состоянию не только для своего же блага, но и для блага Ливана и всего региона, — сказал анонимный источник в армии.

К слову, последний год в Ливане тоже распространяются слухи о том, что легендарный Насралла не совсем здоров. По сравнению с прошлыми годами лидер «Хезбаллы» выступает намного реже, его речи часто откладывают. Когда Насралла доходит до микрофона, говорит он медленно и часто прерывается на сильный кашель. Правда, его сподвижники утверждают, что это просто аллергия.