Теракт по старой схеме: «сезон жестокости» на Святой земле открыт? Взрывы на автобусных остановках Иерусалима разрушили иллюзию безопасности в городе трех религий. Израиль не спешит с ответом, но он точно последует

Фото: stringer/Global Look Press

Власти Израиля признали терактами два мощных взрыва, которые рано утром 23 ноября потрясли Иерусалим. Город на Святой земле, за который воюют поколения палестинцев и евреев, снова залит кровью. И хотя его жителям не привыкать к атакам, нынешние взрывы на автобусных остановках выглядят чрезвычайными даже по меркам неспокойного Израиля. Примечательно, что к концу дня одна из палестинских группировок не взяла на себя ответственность за нападение. А кризисный штаб страны, где до сих пор не приведено к присяге новое правительство, не спешит с обещанием ответа террористам. Станет ли ноябрьский теракт предвестником нового роста насилия, которое коснется и евреев, и палестинцев, — в материале NEWS.ru.

Атака по старой схеме

На момент написания материала было известно, что при взрывах погиб 16-летний подросток, а вот информация о пострадавших разнилась даже к вечеру. По данным Reuters, в списках пострадавших 18 человек, по другим — 22. Взрывы прогремели один за другим с интервалом в полчаса. Первый произошел около семи утра у перекрестка Гиват-Шауль, на самом въезде в город, а второй — в районе Рамот на севере Иерусалима.

В полиции спорят, где именно заложили взрывные устройства, по одной из версий — в неприметных сумках, по другой — в кустах рядом с остановками.

Это было ужасно, вокруг все было изуродовано взрывом. Я видел множество людей с кровоточащими ранами, — поделился врач Йосеф Габай, оказавшийся на месте происшествия.

Фото: Wang Zhuolun/XinHua/Global Look Press

Но силовики едины в том, что это был спланированный теракт, за которым стоит не один человек, а организованная группировка. По всей видимости, террористы собрали устройство «на коленке» и начинили его гвоздями для усиления эффекта. Событие ввергло весь Израиль в состояние шока, ступора и страха. Местные жители говорят, что не припомнят таких террористических атак с 2000-х годов.

Это атака по схеме, которую мы не видели уже много лет, — признал комиссар израильской полиции Коби Шабтай.

Как пишет The Times of Israel, подобные взрывы в автобусах, кафе часто устраивали палестинские боевики в 2000–2005 годах, во время так называемой второй палестинской интифады (восстания). Палестинцы разочаровались в том, как Израиль выполняет мирные договоренности, и обрушили свое возмущение на израильские города и на ни в чем не повинных жителей.

Правда, с тех пор массовые террористические атаки с каждым годом становились все реже. Израиль всегда любил говорить, что это связано с его «образцовой системой безопасности». А палестинцы настаивали, что это их жест доброй воли. Мол, они отказались от радикальных методов «борьбы за освобождение родины».

ХАМАС ни при чем, но очень рад

Хотя за последние несколько лет Иерусалим пережил немало терактов, но их чаще устраивали фанатики-одиночки, попавшие под влияние пропаганды «Исламского государства»*. Так было в марте 2022 года, когда по всему Израилю прокатилась волна террора в виде стрельбы на автобусных остановках и ножевых атак. Преступники обычно не имели отношения к главным организациям освобождения Палестины — ФАТХ на Западном берегу реки Иордан и ХАМАС в секторе Газа.

Однако эксперты признают: нынешний теракт был спланирован. Поэтому подозрения пали на те палестинские организации, у которых есть ресурсы устроить подобное.

Тем более, что в последние месяцы между израильскими военными и представителями Организации освобождения Палестины то и дело случались перестрелки. Правда, происходили они в основном на палестинских территориях, куда израильские силовики приезжали кого-то арестовать.

Радостная реакция хамасовцев на подрывы остановок показывает, что группировка по-прежнему мечтает «сбросить всех израильтян в море». Теракт вполне соответствует их целям, но ХАМАС все же не стал брать ответственность за нынешний теракт.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency Сторонники палестинского движения ХАМАС

Операция отправила оккупантам сигнал, что наш народ будет твердо стоять на своей земле и сопротивляться до самого конца, — заявил представитель ХАМАС Мохаммад Хамада.

Спикер организации предупредил Израиль: отныне его ждут тяжелые дни, и добавил, что по всей Палестине сформированы независимые ячейки для борьбы с «сионистским врагом».

Микки-Маус и «Логово Льва»

Некоторые эксперты полагают: есть основания считать, что ХАМАС в данном случае действительно ни при чем, или, по крайней мере, не тмеет к трагедии прямого отношения. А вот «независимые ячейки», в которые раньше мало кто верил, похоже, перестали быть фантазиями местных боевиков. Это, скорее, суровая реальность, с которой Израиль, вероятно, сегодня и столкнулся.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, как за спиной у правящей на Западном берегу организации ФАТХ появляются новые независимые военизированные формирования. Таких новичков в деле освобождения Палестины много, но их всех объединяет одно: они перестали верить в силу диалога. Вместо этого они хотят вернуться к жестокой вооруженной борьбе. Новую группировку создать несложно. Достаточно лишь найти таких же разочарованных палестинцев, завести канал в Telegram и придумать броское название вроде «Логова Льва».

В отличие от ФАТХ и ХАМАС, за мелкими группировками сложно уследить. У них нет четкого командования и иерархии, то есть они децентрализованы. А еще у этих групп нет никаких ограничителей в виде международных договоров или опасения испортить свой имидж в глазах мирового сообщества. Наоборот, они хотят выглядеть максимально жестокими.

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press Сторонник палестинского движения ФАТХ

На октябрьском параде одной из таких группировок внимание публики привлек на вид дружелюбный аниматор в спортивных штанах «Адидас». Его грудь украшал патронташ, плечи укрывала белая ряса, на лице красовалась маска, напоминающая... Микки-Мауса. Образ дополнял автомат в руке и надпись «Подразделение террористов-смертников» на лбу.

За терактами на автобусных остановках вполне может стоять кто-то из друзей этого загадочного персонажа или любой боевик десятка похожих группировок. Кто знает, сколько еще атак они могут готовить.

Миру — не мир?

У всех этих организаций есть вполне солидная фан-база. И не стоит удивляться, когда сегодняшней трагедии радуются не только ХАМАС, но и многие простые местные палестинцы - не столько из-за своей жестокости, сколько от отчаяния. Пока от сегодняшнего теракта умирал 16-летний израильтянин, на другом конце Святой земли в палестинском городке Наблус израильские силовики убили выстрелом в сердце его ровесника Ахмада Шехада. Правда, о нем никто из мировых СМИ не напишет.

Юный парень стал 200-м палестинцем и 51-м ребенком, убитым израильскими силовиками с начала этого года. Братьям и отцам убитых детей, сестер, дочерей и жен очень легко промыть мозги антиизраильской пропагандой. Многие решают примкнуть к вождям вроде загадочного Микки-Мауса с автоматом, лишь бы хоть что-то изменить.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Скорбящие несут тело 16-летнего Арье Шехопека, который сегодня утром погиб в результате взрыва бомбы в Иерусалиме

Теракты на автобусных остановках показали: мер, которые предпринял Израиль, чтобы Иерусалим больше никогда не видел терактов, недостаточно. Так же стало ясно - хотя палестинские организации и пообещали отказаться от террора, это не значит, что они не радуются теракту, совершенному чужими руками.

Израильский гнев, который, хотя власти еврейского государства пока и молчат, совсем скоро, вероятно, обрушится на палестинцев, очевидно, не поможет примирению враждующих народов. Пока нельзя точно сказать, станут ли атаки 23 ноября открытием «сезона терактов», но в Иерусалиме еще долго не будет спокойной жизни. ХАМАС же тем временем привел свои пусковые ракетные установки в секторе Газа в состояние повышенной боевой готовности и ждет, что же будет дальше.

* — «Исламское государство» (ИГ) — Террористическая организация, деятельность в РФ запрещена.