Израиль обвинил ХАМАС и заподозрил Иран в причастности к ударам из Ливана

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

6 апреля 2023 года, Израиль

Удары по Израилю с территории Ливана наносились боевиками палестинского движения ХАМАС, сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. Военное руководство еврейского государства также не исключает причастности Ирана к атакам. Очевидцы сообщили РИА Новости, что в небе над южными районами Ливана после обстрела населенного пункта под Тиром совершали полеты самолеты израильских ВВС. Ливанский депутат Касем Хашем заявил, что ракеты по Израилю, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей.

Произошло событие, у которого много аспектов, но совершено это одной организацией — группировки ХАМАС вели огонь из Ливана, мы выясняем причастность Ирана, — сообщил спикер армии обороны Израиля.

6 апреля израильские СМИ сообщали, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города на севере страны, в результате по меньшей мере три человека получили ранения. В ЦАХАЛ заявили, что с ливанской стороны были выпущены 34 ракеты, из которых 25 были сбиты системой ПВО.

После сообщений об ударах премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с руководителями силовых структур страны. Из-за обострения обстановки на севере Израиля в Тель-Авиве приостановил работу международный аэропорт имени Бен-Гуриона.