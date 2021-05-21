Прорыв для ХАМАС: что доказал конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль объявил об изменении «уравнения с ХАМАС» по итогам завершившегося 21 мая вооружённого конфликта. Власти утверждают, что им удалось отбросить военные возможности группировки на многие годы назад. Но в реальности конфронтация ударила по израильским позициям, говорят эксперты: обстрелы теперь воспринимаются как война между еврейским государством и Палестиной, а не как операция против террористов. Слабым местом израильтян оказалась и сфера международной поддержки.

Итоги конфликта в ходе пресс-конференции подвели 21 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Бени Ганц и глава Генштаба Авив Кохави.

Мы достигли всех поставленных целей, заставили ХАМАС заплатить очень высокую цену и отбросили его на много лет назад, — заявил глава оборонного ведомства.

Власти еврейского государства отмечают, что теперь уравнение в палестино-израильском конфликте изменилось. По словам Ганца, теперь «нужно строить другую реальность» и оказывать содействие объединению умеренных сил в секторе Газа, чтобы ослабить экстремистов.

Палестинские формирования и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обменивались интенсивными ударами с 10 мая. Повод для обстрелов израильской территории дали столкновения между полицией и верующими у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в свою очередь разгоревшиеся из-за попытки изъять дома у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

Отсутствие консенсуса

Объявление о режиме прекращения огня между Газой и Израилем было интерпретировано западными СМИ как результат вмешательства американской дипломатии. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни отправляется на Ближний Восток, чтобы провести встречи с министрами иностранных дел Израиля, Палестины и других стран. Но велики опасения, что несмотря на большой ущерб от интенсивных обстрелов, продолжавшихся в течение этих 11 дней, стороны могут легко вернуться к эскалационному сценарию. В частности, на это указывает Россия — один из членов ближневосточного «квартета».

Во избежание дальнейшего витка насилия был сделан важный, но всё ещё недостаточный шаг. На данном этапе для недопущения рецидива в силовой конфронтации международные и региональные усилия следует сфокусировать на создании соответствующих условий для перезапуска прямых политических переговоров, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Совсем не исключено, что вопросы урегулирования будут постепенно делегированы преимущественно региональным игрокам. Западное сообщество оказалось не только бессильно повлиять на ход боевых действий на ранних этапах, но и продемонстрировало полный раскол в своих оценках причин кризиса. В этом смысле иллюстративна ситуация с европейцами. Так, совместное заявление министров иностранных дел стран ЕС на экстренной встрече, посвящённой палестино-израильскому конфликту, недавно отказалась подписать Венгрия: она сочла документ, осуждающий в равной степени обе стороны вооружённого противостояния, односторонним. Причина, как полагают наблюдатели, связана с качеством личных отношений между премьер-министром Израиля и его венгерским коллегой Виктором Орбаном.

Benjamin Netanyahu/facebook.com

Прорыв блокады

Впрочем, на фоне этого витка военной конфронтации с Израилем палестинскому сопротивлению удалось пробить информационную блокаду, выразил уверенность в разговоре с NEWS.ru эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов.

Сейчас в рамках информационной войны Израилю уже не удаётся преподносить себя борцом с терроризмом. Несмотря на то что он противостоит ХАМАС, который во многих странах признан террористической организацией, в нынешних условиях вышло так, что палестинское сопротивление не отождествлялось с ХАМАС — даже с учётом ракетных пусков. Эти пуски ракет по территории Израиля уже не воспринимаются исключительно как террористическая акция. Кирилл Семёнов эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон) эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон)

Боевые действия теперь трактуются больше как война, прямой конфликт Израиля и Палестины, а не Израиля и террористических структур, действующих от лица палестинцев, и это важное изменение в плане информационного фона, говорит аналитик.

По словам Семёнова, в случае очередного обострения конфликта Израилю будет всё сложнее объяснять необходимость своих оперативных действий. Кроме того, как замечает собеседник NEWS.ru, само движение ХАМАС выбрало такой путь, что почти любая акция против палестинцев, где бы она ни проходила — в Иерусалиме или других районах, не связанных с сектором Газа, будет оцениваться хамасовцами как атака на всю Палестину в целом.

ХАМАС показал готовность активно действовать против любых проявлений израильской агрессии, где бы они ни происходили, и, соответственно, использовать механизмы противодействия, — убеждён эксперт.

В связи с тем что израильской стороне становится всё сложнее в информационном плане, её позиции в некотором смысле ослабли: в следующий раз ЦАХАЛ, скорее всего, придётся действовать более сдержанно, заключает Семёнов.