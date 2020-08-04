Премьер-министр Ливана объявил 5 августа днём траура из-за взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/431fa7c6-d67b-11ea-8b94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб сообщил, что 5 августа станет днём траура в связи со взрывом в Бейруте.

По всей стране пройдут траурные церемонии, сообщает AFP.

В районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что затронул жилые районы столицы Ливана. Взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километрах от эпицентра.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что в результате происшествия пострадала половина города. Он сравнил взрыв в порту с ударами по Хиросиме и Нагасаки. На данный момент мобилизованы бригады медиков. Они отправились в район порта для помощи пострадавшим.

Официально причины взрыва пока не называются. Представители командования ливанской армии пока не сделали никаких заявлений по этому поводу. Ранее сообщалось, что взорваться мог корабль или склады с пиротехникой.

Как писал NEWS.ru, представители Армии обороны Израиля заявили, что не комментируют информацию зарубежных СМИ о якобы ракетном ударе по порту Бейрута.