Полиция Израиля арестовала представителей администрации Палестины

Более 20 человек были арестованы полицией Израиля в Восточном Иерусалиме. Они незаконно представляли палестинские власти и силы безопасности в этом регионе.
Подразделения полиции арестовали 21 подозреваемого из района Восточного Иерусалима, причастного к незаконной деятельности, конфисковали деньги и оборудование, — говорится в пресс-службе израильской полиции.
Подозреваемые предстанут перед судом в Иерусалиме в понедельник. Суд определит им меру пресечения,
Израильские власти считают Иерусалим неделимой столицей государства. Несмотря на это, палестинская администрация продолжает осуществлять деятельность в восточной части города. Израиль считает это незаконным.
NEWS.ru писал, что власти Израиля хотят начать аннексировать части Западного берега Иордана в июле. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил об «исторической возможности», которую представляет мирный план президента США Дональда Трампа. Политик подчеркнул, что не хочет упускать такой шанс.
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