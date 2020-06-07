Ближний Восток

Полиция Израиля арестовала представителей администрации Палестины

13:47, 08 июня 2020

Более 20 человек были арестованы полицией Израиля в Восточном Иерусалиме. Они незаконно представляли палестинские власти и силы безопасности в этом регионе.

Подразделения полиции арестовали 21 подозреваемого из района Восточного Иерусалима, причастного к незаконной деятельности, конфисковали деньги и оборудование, — говорится в пресс-службе израильской полиции.

Подозреваемые предстанут перед судом в Иерусалиме в понедельник. Суд определит им меру пресечения, сообщает РИА Новости.

Израильские власти считают Иерусалим неделимой столицей государства. Несмотря на это, палестинская администрация продолжает осуществлять деятельность в восточной части города. Израиль считает это незаконным.

NEWS.ru писал, что власти Израиля хотят начать аннексировать части Западного берега Иордана в июле. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил об «исторической возможности», которую представляет мирный план президента США Дональда Трампа. Политик подчеркнул, что не хочет упускать такой шанс.

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