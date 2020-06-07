Полиция Израиля арестовала представителей администрации Палестины

Бывший боевик Мухаммад Усейн Сауд, до встречи с террористами работавший в коммунальной службе Пальмиры, рассказал, как террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) принуждает мирных жителей к сотрудничеству, угрожая расправой.

Он сообщил, что до боевых действий занимался уборкой мусора в городе. Когда боевики захватили Пальмиру, всех рабочих принудили к сотрудничеству с ними под страхом смерти. Сауда завербовали в 2015 году...