Израиль начнёт шаги по аннексии частей Западного берега в июле

https://static.news.ru/photo/2de9945a-9ea1-11ea-98ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juergen Schwenkenbecher/Global Look Press

Израильские власти планируют начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега реки Иордан в июле 2020 года, заявил премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху.

Глава государства напомнил, что этот документ был подписан им и лидером «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем.

В отношении распространения суверенитета на части Западного берега у нас есть оговорённый срок — июль, — и мы не намерены его менять, — заявил политик.

По словам Нетаньяху, речь идёт об «исторической возможности», которую предоставляет мирный план президента США Дональда Трампа. Он не хочет упускать такой шанс. Это предложение обязательно реализуют уже летом, передаёт радио Kan.

Ранее США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 млрд в экономику страны.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Палестины заявил, что страна расторгает все договорённости с властями США и Израиля. Такое решение было сделано из-за намерений Израиля присоединить земли государства.