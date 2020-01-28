https://static.news.ru/photo/adda0df8-41f8-11ea-ace3-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обнародовал план по урегулированию палестино-израильского конфликта. После этого он заявил, что Израиль сможет сделать большой шаг к миру.

Сегодня Израиль делает большой шаг в направлении к миру, — отметил глава Белого дома, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Сделка века» предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий. Кроме того, в Восточном Иерусалиме будет создана палестинская столица. Там американский лидер планирует открыть первое посольство США, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Нетаньяху назвал историческим днём 28 января, когда американский президент Дональд Трамп предложил свой вариант урегулирования ситуации на Западном берегу реки Иордан.