Палестина вышла из всех соглашений с США и Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна расторгает все договорённости с властями Соединённых Штатов и Израиля. Такое решение было сделано из-за намерений Израиля присоединить земли государства.
Эта мера включает все соглашения, касающиеся безопасности,
Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимают с себя все обязательства по всем соглашениям с правительствами США и Израиля, — сказал он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Израиля намерены аннексировать территории Палестины на западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, народ Израиля появился и развивался именно в данном регионе.
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