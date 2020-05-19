Палестина вышла из всех соглашений с США и Израилем

https://static.news.ru/photo/1791a506-9a11-11ea-88d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна расторгает все договорённости с властями Соединённых Штатов и Израиля. Такое решение было сделано из-за намерений Израиля присоединить земли государства.

Эта мера включает все соглашения, касающиеся безопасности, подчеркнул он в эфире телеканала Al Jazeera. Политик добавил, что теперь Израиль будет нести ответственность перед международным сообществом как «оккупационная сила на оккупированной территории Палестины».

Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимают с себя все обязательства по всем соглашениям с правительствами США и Израиля, — сказал он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Израиля намерены аннексировать территории Палестины на западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, народ Израиля появился и развивался именно в данном регионе.