Израиль не намерен ставить под угрозу возможность признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан в связи со «сделкой века». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Политик считает, что вместе с американским лидером Дональдом Трампом он сотворил историю. По его словам, американский план по признанию суверенитета Израиля над долиной реки Иордан, северной оконечностью Мёртвого моря и всеми поселениями Западного берега реки Иордан является главным, чего лидеры двух стран добились по результатам работы.
Мы не хотим ставить это под угрозу, мы работаем ответственно и прозорливо, — заявил Нетаньяху.
По его словам, началась работа по нанесению на карту территорий, который аннексированы на Западном берегу.
США и мы договорились, когда весь процесс будет завершен, мы передадим в кабинет министров [Израиля] это на утверждение, — подчеркнул Нетаньяху.
Для разработки карт создан специальный израильско-американский комитет.
Ранее NEWS.ru писал, план урегулирования палестино-израильского конфликта, предложенный США, поддержал британский премьер Борис Джонсон. Арабские и израильские эксперты считают, что ситуацию на Западном берегу реки Иордан ухудшится, если Израиль начнёт аннексию территорий.
Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что односторонние действия Израиля по этому вопросу поставят под угрозу поддержку Вашингтона.
Правительства Алжира и Туниса призвали создать независимую Палестину в границах территории, которая принадлежала арабскому населения до Шестидневной войны 1967 года. Другими словами, они требуют, чтобы Израиль оставил Западный берег реки Иордан.
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