https://static.news.ru/photo/5e6d71fc-4b57-11ea-b9e9-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Joshua Lott/CNP/AdMedia/Global Look Press

Израиль не намерен ставить под угрозу возможность признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан в связи со «сделкой века». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Политик считает, что вместе с американским лидером Дональдом Трампом он сотворил историю. По его словам, американский план по признанию суверенитета Израиля над долиной реки Иордан, северной оконечностью Мёртвого моря и всеми поселениями Западного берега реки Иордан является главным, чего лидеры двух стран добились по результатам работы.

Мы не хотим ставить это под угрозу, мы работаем ответственно и прозорливо, — заявил Нетаньяху.

По его словам, началась работа по нанесению на карту территорий, который аннексированы на Западном берегу.

США и мы договорились, когда весь процесс будет завершен, мы передадим в кабинет министров [Израиля] это на утверждение, — подчеркнул Нетаньяху.

Для разработки карт создан специальный израильско-американский комитет.

Ранее NEWS.ru писал, план урегулирования палестино-израильского конфликта, предложенный США, поддержал британский премьер Борис Джонсон. Арабские и израильские эксперты считают, что ситуацию на Западном берегу реки Иордан ухудшится, если Израиль начнёт аннексию территорий.

Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что односторонние действия Израиля по этому вопросу поставят под угрозу поддержку Вашингтона.

Правительства Алжира и Туниса призвали создать независимую Палестину в границах территории, которая принадлежала арабскому населения до Шестидневной войны 1967 года. Другими словами, они требуют, чтобы Израиль оставил Западный берег реки Иордан.