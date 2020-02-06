«Сделку века» для разрешения израильско-палестинского конфликта поддержал британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщил официальный представитель главы правительства Великобритании.
Отмечается, что Джонсон и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили предложение США по урегулированию в регионе.
Британия убеждена в важности концепции двух государств с общей для обеих сторон столицей в Иерусалиме, — приводит заявление представителя премьера РИА Новости.
При этом Джонсон заявил о неприемлемости односторонней аннексии территории.
«Сделка века» предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий. Кроме того, в Восточном Иерусалиме будет создана палестинская столица.
Как писал NEWS.ru, США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.