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Китайская газета Global Times опровергла информацию о смерти врача из Ухани Ли Вэньляна, который одним из первых предупредил о вспышке коронавируса.

По данным издания, мужчина находится в критическом состоянии. Доктор Ли Вэньлян 30 декабря опубликовал в социальных сетях информацию о семи случаях SARS на рынке морепродуктов. Он не знал, что новый...