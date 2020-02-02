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Арабские и израильские эксперты, опрошенные изданием Al Arabya, заявили, что ситуация на Западном берегу реки Иордан усугубится, если Израиль начнёт аннексировать свои поселения, как предложено в трамповской «сделке века».

Арабские и израильские эксперты, опрошенные изданием Al Arabya, заявили, что ситуация на Западном берегу реки Иордан усугубится, если Израиль начнёт аннексировать свои поселения, как предложено в трамповской «сделке века». По...