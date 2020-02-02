Правительства Алжира и Туниса призвали создать независимую Палестину в границах территории, которая принадлежала арабскому населению до Шестидневной войны 1967 года, — то есть чтобы Израиль оставил Западный берег реки Иордан.
У нас полное совпадение позиции в том, что касается неприятия [предложенной США] «сделки века». <...> Наши страны привержены позиции, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме, — заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун после встречи с главой Туниса.
Как писал NEWS.ru, 28 января США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.
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