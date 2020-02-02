https://static.news.ru/photo/6d0c4580-45fd-11ea-be67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agoes Rudianto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Арабские и израильские эксперты, опрошенные изданием Al Arabya, заявили, что ситуация на Западном берегу реки Иордан усугубится, если Израиль начнёт аннексировать свои поселения, как предложено в трамповской «сделке века».

По мнению аналитиков, поддержка США и лично президента Дональда Трампа подталкивает премьера Биньямина Нетаньяху к активным действиям на фактически оккупированной территории Палестины.

При этом, считают эксперты, израильские власти не поддержат предложение Нетаньяху о расширении суверенитета над еврейскими поселениями на Западном берегу. Но в противном случае пошатнётся стабильность региона.

В этом предложении [Трампа] по мирному урегулированию не рассматривается ни безопасность израильтян, ни справедливость для палестинцев, — заявил правозащитник Салим Мунайер, чья организация стремится примирить еврейское и арабское население Палестины.

Экс-депутат израильского парламента Ксения Светлова добавила, что поселения на Западном берегу останутся небезопасными до реального примирения сторон.

Бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля Орна Мизрахи, наоборот, сказал, что аннексия никак не скажется на безопасности израильтян.

Как писал NEWS.ru, 28 января США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.