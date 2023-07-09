Назван возможный мотив похитителей гражданки России в Ираке Asharq Al-Awsat: Елизавету Цурков могли похитить для давления на Израиль

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Елизавета Цурков

Похищение гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурков (Элизабет Цурков) в Ираке могло быть организовано, чтобы надавить на израильские власти с целью освободить задержанного в Израиле иранца, сообщает газета Asharq Al-Awsat. При этом судьба девушки остается неясной.

По сведениям близких к иракским вооруженным формированиям источников, девушку держат в заложниках сторонники проиранской группировки «Катаиб Хезболлах». Другие собеседники издания полагают, что Цурков перевезли из Ирака в Иран.

Некоторые источники газеты также сообщили, что Иран и Израиль уже провели серию консультаций при посредничестве России. По их словам, переговоры могут привести к освобождению Цурков в обмен на задержанного израильской разведслужбой МОССАД в ходе операции на территории Исламской Республики иранца Юсефа Шахбази.

5 июля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху возложил ответственность на Ирак за судьбу и безопасность Цурков. Женщина пропала несколько месяцев назад. Цурков — ученая, отправившаяся в Ирак ради написания докторской диссертации и проведения научных исследований для Принстонского университета в США.

Спустя два дня правительство Ирака заявило о начале расследования дела о похищении в стране Цурков. Представитель правительства Басем аль-Авади отметил, что власти страны дадут развернутый ответ после того, как расследование будет завершено.