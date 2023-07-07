Правительство Ирака начало расследовать похищение россиянки Ирак сообщил о старте расследования похищения гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурков

Фото: Cui Xinyu/Xinhua/Global Look Pres

Правительство Ирака заявило о начале расследования дела о похищении в стране гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурков, заявил представитель правительства Басем аль-Авади, передает портал Al-Hadath. Он отметил, что власти страны дадут развернутый ответ после того, как расследование будет завершено.

Официального заявления по этому поводу не будет до тех пор, пока иракское правительство не завершит свои расследования и не достигнет результатов, — сказал он.

5 июля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху возложил ответственность на Ирак за судьбу и безопасность Елизаветы Цурков, которая имеет двойное гражданство Израиля и России. Женщина пропала несколько месяцев назад. Цурков — ученая, отправившаяся в Ирак ради написания докторской диссертации и проведения научных исследований для Принстонского университета в США.

Цурков специализируется на изучении Сирии и организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Ее исследования включали сравнительный анализ движения последователей шиитского имама Муктады ас-Садра (садристов) и ливанских военных формирований. Перед похищением Цурков занималась полевыми исследованиями на территории Ирака и Ливана.