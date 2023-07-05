В Ираке похитили россиянку В Ираке похитили имеющую российское гражданство израильтянку Елизавету Цурков

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press

Кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возложил ответственность на Ирак за судьбу и безопасность Елизаветы Цурков, которая имеет двойное гражданство Израиля и России. Женщина пропала несколько месяцев назад, передает ТАСС. В канцелярии уточнили, что Цурков — ученая, которая отправилась в Ирак с целью написания докторской диссертации и проведения научных исследований для Принстонского университета в США.

Елизавета Цурков — гражданка Израиля и России, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживаемая шиитскими ополченцами в качестве заложницы «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Елизавета Цурков все еще жива, и мы считаем, что ответственность за ее судьбу и безопасность лежит на Ираке, — говорится в заявлении кабинета премьер-министра.

Цурков специализируется на изучении Сирии и организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Ее исследования включали сравнительный анализ движения последователей шиитского имама Муктады ас-Садра (садристов) и ливанских военных формирований. Перед похищением Цурков занималась полевыми исследованиями на территории Ирака и Ливана.

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