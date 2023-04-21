Похищенную мать помощницы сенатора нашли живой РЕН ТВ: похищенную мать помощницы сенатора Шевченко нашли живой в гостинице в Твери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать помощницы члена Совета Федерации от Оренбургской области Андрея Шевченко Елены Силкиной найдена живой в одной из гостиниц в Твери, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. В столичной прокуратуре уточнили, что ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Установлено местонахождение женщины, родственникам которой выдвигались требования о передаче денежных средств якобы для ее выкупа. Женщина обнаружена в Тверской области. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, — говорится в сообщении ведомства.

Представители столичной прокуратуры пояснили, что в апреле 2023 года мошенники путем обмана уговорили 76-летнюю пенсионерку уехать с ними из дома. После этого они лишили ее возможности общаться с родными и близкими. Далее злоумышленники потребовали у родственников женщины выкуп.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества).

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что помощница сенатора узнала о похищении 76-летней матери 18 апреля, когда ей принялись настойчиво звонить с 15 номеров. По данным канала, когда помощница взяла трубку, агрессивно настроенный мужчина на том конце провода потребовал за освобождение пенсионерки два миллиона рублей.

По информации канала, телефон пропавшей пожилой женщины оказался отключен, когда Силкина позвонила матери сразу после разговора с вымогателем.