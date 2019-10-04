Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» пригрозили Турции «тотальной войной» в случае, если страна начнёт проводить военную операцию на севере Сирии. С таким заявлением выступил представитель формирования Мустафа Бали.
По его словам, курды делают всё для того, чтобы в регионе сохранялось спокойствие.
При этом они решительно готовы пресечь любое неспровоцированное нападение со стороны Турции,
Как писал News.ru, официальная Анкара стягивает дополнительные войска и военную технику к сирийской границе на фоне заявления президента Реджепа Эрдогана о том, что решение о проведении операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшее время.
Ранее Эрдоган уже обещал провести военную операцию к востоку от Евфрата в августе. При этом Вашингтон выступает против «одностороннего вторжения Турции» в северные регионы Сирии. Американцы в этой связи говорили, что намерены предотвратить военные операции Анкары.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен