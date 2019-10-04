Президент Реджеп Эрдоган не исключил, что начало операции Турции по созданию зоны безопасности в Сирии может начаться в ближайшие дни.
Он заявил об этом во время выступления в Анкаре в субботу, 5 октября. Трансляцию вёл телеканал A Haber.
Создание зоны безопасности в Сирии является самым рациональным способом для возвращения сирийцев домой. Мы решили действовать самостоятельно. Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха, — сказал лидер.
Ранее Эрдоган заявлял о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Цель — создание зоны безопасности, писал News.ru.
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