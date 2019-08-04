https://static.news.ru/photo/99a3b508-b6c7-11e9-9db2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohamad Saeed/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что страна проведёт военную операцию к востоку от Евфрата в Сирии.

По его словам, турецкие власти уже уведомили Россию и США об этом решении.

Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну, — цитирует слова политика РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что силы безопасности Турции задержали подозреваемых в причастности ко взрыву в приграничном с Сирией районе. В настоящее время их допрашивают. В результате два человека погибли. Инцидент произошёл в уезде Рейханлы провинции Хатай. Эрдоган заявил, что инцидент, согласно предварительным данным, мог быть терактом.