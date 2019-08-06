Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон выступает против «любого одностороннего вторжения Турции» в северные регионы Сирии. Американцы в этой связи намерены предотвратить военные операции Анкары.
Мы собираемся предотвратить односторонние вторжения, которые опять-таки расстроили бы взаимные интересы, объединяющие Соединённые Штаты, Турцию и Сирийские демократические силы в отношении Северной Сирии, — цитирует Эспера The Washington Post.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал провести военную операцию к востоку от Евфрата. По его словам, турецкие власти уже уведомили об этом решении Россию и США. При этом в СМИ просочилась информация, что атака запланирована на 11 августа после мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам), писал News.ru.