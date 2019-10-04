https://static.news.ru/photo/1058019e-e7de-11e9-9013-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Турция стягивает дополнительные войска и военную технику к сирийской границе на фоне заявления президента Тайипа Эрдогана о том, что решение о проведении операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшее время.

Целью операции турецкий лидер назвал очистку приграничной сирийской территории от Сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности, сообщает Bloomberg.

В настоящее время дополнительные военные и бронетранспорт прибыли в пограничный город Акчакале.

Отмечается, что регион контролируют курдские ополченцы и поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые пригрозили ответить на любое нападение и превратить его «в тотальную войну на всей границе».

Ранее News.ru писал о том, что президент Эрдоган уже обещал провести военную операцию к востоку от Евфрата в августе. При этом Вашингтон выступает против «одностороннего вторжения Турции» в северные регионы Сирии. Американцы в этой связи говорили, что намерены предотвратить военные операции Анкары.