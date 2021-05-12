ХАМАС запустило 130 ракет в направлении трёх израильских городов

https://static.news.ru/photo/1ac6e150-b347-11eb-959f-96000091f725_660.jpg Фото: Osama Baba/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило 130 ракет в сторону израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот, сообщает радиостанция Saut Al-Aqsa.

Утверждается, что так в ХАМАС отреагировали на ликвидацию своих боевиков. Кроме того, палестинцы ответили обстрелом на разрушение 16-этажного здания «Башня аш-Шурук», которое находится в центре сектора Газа.

По данным газеты Jerusalem Post, система ПРО «Железный купол» перехватила выпущенные ракеты либо они упали вдалеке от населённых пунктов. При этом одна из ракет попала в жилой дом в городе Ашкелон, в результате чего погиб один мирный житель.

Армия обороны Израиля начала операцию в районах сектора Газа. Её официальный представитель Джонатан Конрикус заявил, что в этих районах нет жертв среди мирного населения. Израильские военные продолжат наносить удары по военным целям в Газе. Он добавил, что ликвидированы несколько радикалов, что является большим успехом.

Хочу отдельно указать, что в результате наших ударов регистрируем ноль жертв среди гражданских, — отметил израильский военный.

Ранее в ХАМАС заявили, что готовы остановить военные действия в отношении Израиля на обоюдной основе. Зампредседателя политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук провёл телефонный разговор со спецпредставителем МИД РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым. Представитель движения заявил о недопустимости обстрелов жилых районов сектора Газа, а также сообщил, что израильтяне произвели противоправные действия в отношении палестинцев в квартале Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме.