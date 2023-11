ХАМАС потеряло Газу: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Министр обороны Израиля: ХАМАС утратило контроль над сектором Газа

Палестинская группировка ХАМАС утратила контроль над сектором Газа, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, участники движения бегут на юг, а местные жители занялись разграблением баз радикалов.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 13 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне палестино-израильского конфликта

Галант отметил, что за последние дни ЦАХАЛ активизировала действия в подземных туннелях ХАМАС. По его словам, военные наносят значительный урон силам противника, действуя в самом центре Газы. В свою очередь глава Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герцль Халеви сообщил, что военные разрабатывают комплекс мероприятий для обеспечения безопасности жителей севера страны.

Израильские СМИ опубликовали фотографии, на которых военнослужащие Армии обороны Израиля запечатлены в помещении законодательного совета ХАМАС в Газе. Кадры разместили такие издания, как The Jerusalem Post, Haaretz и The Times of Israel.

На опубликованных фотографиях представители ЦАХАЛ со знаменем бригады «Голани» разместились в президиуме заксобрания ХАМАС в Газе. Они держали развернутыми три флага Израиля. В данном месте до военных действий законодатели палестинского радикального движения проводили заседания.

Что известно об ударе по лагерю для беженцев Джабалия

По меньшей мере 31 человек погиб в результате обстрела израильскими военными лагеря для беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщил телеканал Al Hadath. По его данным, еще десятки людей получили ранения.

Что известно об ударе Израиля по Ливану

По меньшей мере два человека погибли в результате удара истребителей израильских ВВС по поселку Айната в пограничном районе на юге Ливана, сообщил портал Naharnet. Тель-Авив поднял в воздух самолеты в ответ на вылазки бойцов «Хезболлы».

Портал отмечает, что один из ударов был нанесен по жилому дому. Там кроме жертв атаки еще несколько человек получили ранения. При этом израильская артиллерия 13 ноября обстреливала целый ряд населенных пунктов в Ливане. По данным портала, использовались в том числе боеприпасы с белым фосфором.

Что обсудили Россия и Израиль

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел страны Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви обеспечение безопасного выезда российских граждан из сектора Газа. Также стороны говорили об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников, среди которых есть россияне. Встреча состоялась по инициативе израильской стороны.

Накануне специальный борт МЧС России с 70 гражданами РФ, эвакуированными из сектора Газа, успешно приземлился в московском аэропорту Домодедово. Это первая группа россиян, вывезенных с Ближнего Востока.

Как будут дальше эвакуировать россиян из Газы

МЧС России планирует в течение недели доставить всех россиян на территорию страны из сектора Газа, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Серко. Он выразил надежду, что граждане будут возвращаться на родину ежедневно.

Серко уточнил, что в аэропорту Каира находятся еще два российских самолета. Их будет столько, сколько потребуется для эвакуации всех россиян, «чтобы никого не задерживать». 13 ноября через КПП с Египтом вышли из сектора Газа 99 россиян, в том числе 43 ребенка. 14 ноября они могут оказаться в столичном аэропорту Домодедово, уточнил замглавы МЧС России.

В чем МИД РФ обвинил США

США ультимативно пытаются навязать Совету Безопасности ООН решение, позволяющее Израилю продолжать военную операцию на территории сектора Газа, говорится в заявлении МИД РФ. По мнению российских дипломатов, призывы Вашингтона к паузам в зоне конфликта не обеспечены нужными механизмами и не приведут к остановке боевых действий.

Какое условие выдвинуло ХАМАС

Группировка ХАМАС готова освободить до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие, заявил представитель военного крыла организации Абу Убейда. По его словам, на минувшей неделе движение через катарских посредников вело переговоры по освобождению захваченных женщин и детей, взамен требуя передать заключенных из израильских тюрем.

