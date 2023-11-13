В МЧС России раскрыли планы по эвакуации россиян из Газы МЧС намерено за неделю доставить в РФ всех эвакуированных из Газы россиян

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

МЧС России планирует в течение недели доставить всех россиян на территорию страны из сектора Газа, сообщил ТАСС заместитель главы ведомства Алексей Серко. Он выразил надежду, что граждане страны будут возвращаться на родину ежедневно.

Благодаря огромной совместной работе МИД, МЧС, а также других ведомств, нам удалось добиться того, что наши граждане сегодня прилетели в Россию. Надеюсь также, каждый день будет прибывать по группе людей. <...> Надеюсь, в течение недели, если получится — раньше, мы всех людей вывезем в РФ, — подчеркнул Серко.

Он уточнил, что в аэропорту Каира находятся еще два российских самолета. Их будет столько, сколько потребуется для эвакуации всех россиян, «чтобы никого не задерживать». По словам Серко, 13 ноября через КПП с Египтом вышли из сектора Газа 99 россиян, в том числе 43 ребенка. Уже завтра они могут оказаться в столичном аэропорту Домодедово, уточнил замглавы МЧС России.

Ранее специальный борт чрезвычайного ведомства с 70 гражданами РФ, эвакуированными из сектора Газа, успешно приземлился в аэропорту Домодедово. Это первая группа россиян, вывезенных с Ближнего Востока.