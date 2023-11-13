Эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли в Москву МЧС: самолет с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в Домодедово

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Специальный борт МЧС России с 70 гражданами РФ, эвакуированными из сектора Газа, успешно приземлился в московском аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства. Также в МЧС уточнили, что это только первая группа россиян, вывезенных с Ближнего Востока.

Борт МЧС России с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово, — подчеркнули в МЧС.

Самолет Ил-76 с гражданами РФ вылетел из египетского Каира днем 13 ноября. В МЧС сообщали, что на борту россиян сопровождали медики и психологи.

До этого ведомство объявило, что 98 граждан России перешли через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе Египта и сектора Газа. Всех эвакуированных осмотрели специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ. В ведомстве пришли к выводу, что все граждане находились в удовлетворительном состоянии и могут быть допущены к перелету из Каира в Москву.

Также советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов рассказал, что всеми сторонами уже согласована вторая группа россиян, которые покинут Газу через «Рафах». В нее войдут 90–100 граждан России. По словам советника главы ведомства, оперативная группа МЧС приедет к КПП «Рафах». Спасатели помогут покидающим анклав соотечественникам перейти границу с Египтом.