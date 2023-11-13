МЧС назвало число россиян, эвакуированных из Газы в Египет МЧС: 98 россиян пересекли КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом

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Почти 100 россиян эвакуировались из Газы в Египет, сообщила пресс-служба МЧС России. Все граждане РФ перешли границу через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

МЧС России продолжает работу на КПП «Рафах». В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан России, — говорится в сообщении.

Ранее в оперативный штаб МЧС в Каире прибыла первая группа эвакуированных из Газы россиян, которые утром 13 ноября должны были вылететь на самолете в Москву. Советник главы МЧС Даниил Мартынов отмечал, что все россияне добрались до оперштаба в целости и сохранности.

Перед вылетом в Москву первую группу эвакуированных из сектора Газа россиян осмотрели в Каире специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ. По итогам в ведомстве рассказали, что состояние всех 70 граждан РФ оценивается как удовлетворительное, они допущены к перелету, в полете их также будут сопровождать медики. Среди эвакуированных в том числе одна беременная женщина и 27 детей.

Эвакуация из Газы сопровождается напряженной работой, еще многое предстоит сделать, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва рассчитывает на продолжение вывоза соотечественников из анклава, указал представитель Кремля.